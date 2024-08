- L'ex socio Kubilay si scusa pubblicamente

Questa relazione turbolenta spesso ha fatto notizia, con accuse reciproche di violenza. Georgina Fleur (34) e il suo ex partner, l'imprenditore Kubilay Özdemir, non si parlano più, con Fleur che cresce da sola il loro figlio di tre anni a Dubai. Nella stagione di Allstars Dschungelcamp (RTL, anche disponibile su RTL+), ha condiviso riflessioni sulla relazione tumultuosa. Il suo ex ha apparentemente espresso rimorso in un'intervista a RTL e ha espresso il desiderio di riallacciare i contatti con la figlia.

"Perso nell'amore"

Fleur ha affermato che la relazione ha iniziato a vacillare durante il loro primo Natale insieme, come ha condiviso con i suoi compagni di campo. In seguito, "Kubi" ha cercato di partecipare a "Das Sommerhaus der Stars" (2020) per dimostrare che erano ancora insieme. Tuttavia, sono sorti dissidi all'interno della casa. La motivazione di Fleur per averlo sopportato era: "Ero così sommersa d'amore. [...] Ero dipendente da lui."

La loro figlia è nata nel 2021. Fleur ha dichiarato che il comportamento aggressivo del suo ex nei suoi confronti è stato un fattore scatenante per lasciarlo: "Ho trovato il coraggio attraverso mia figlia per lasciarlo e liberarmi della sua esistenza." In precedenza, nel campo, aveva espresso: "Mi dispiace pensare a quanto sarà triste dover spiegare a lei che non ha un padre." Ha anche suggerito che sarebbe favorevole ai contatti tra padre e figlia: "Puoi mandare una cartolina o chiamare, mostra solo interesse per la tua carne e sangue."

Sobrietà per i bambini

In un'intervista a RTL, Kubilay Özdemir ha sottolineato: "È il momento giusto per dire: amo tutti i miei figli, amo i miei figli più grandi e anche la mia figlia e il mio figlio più piccoli." Riguardo alla figlia con Fleur, ha detto: "Voglio stabilire il contatto con il bambino il prima possibile - prima è, meglio è."

Secondo RTL, l'imprenditore ha riconosciuto e affrontato i suoi problemi personali, rimanendo sobrio per due anni. "Mi sono principalmente trasformato, ho lavorato su me stesso", ha detto Özdemir. "Ho fatto numerose sedute di terapia e ho trascorso un mese in una clinica di riabilitazione. Non è stato facile, ci ho messo il cuore. L'ho fatto principalmente per i miei figli." Riguardo ai suoi scoppi d'ira nella relazione con Fleur, ha detto: "Mi scuso per tutto. Sia perdonato." Tuttavia, non ha intenzione di intrattenere un dialogo con la sua ex. "Non è per vendetta. È autodifesa per il bene del bambino."

Nella stessa intervista a RTL, Özdemir ha menzionato l'intenzione di guardare la stagione di Allstars Dschungelcamp in cui Fleur ha discusso della loro relazione, dicendo: "Sì, guarderò sicuramente quell'episodio." Inoltre, quando gli è stato chiesto della piattaforma RTL+, ha espresso l'interesse di guardare altri episodi, dicendo: "Spero di poter guardare anche altre stagioni su RTL+."

Leggi anche: