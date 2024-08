- L'ex segretario stampa di Trump sta concorrendo alle primarie democratiche, sostenendo Harris.

Alla Convenzione Nazionale Democratica, Stephanie Grisham, che ha lavorato come portavoce del presidente Trump, ha pubblicamente sostenuto la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris. Parlando alla riunione a Chicago, Grisham ha dichiarato il suo sostegno a Harris, dicendo di rispettare il popolo americano e di aver votato per lei.

Grisham, che in precedenza ha lavorato come portavoce della first lady Melania Trump dal 2017 al 2019, ha poi ricoperto i ruoli di portavoce e direttore delle comunicazioni della Casa Bianca sotto Trump. In seguito è tornata nel team di Melania come portavoce e brevemente come capo di stato maggiore.

Parlando a Chicago, Grisham ha detto di essere stata una sostenitrice convinta di Trump, definendolo la sua "famiglia" durante le festività come Pasqua, Ringraziamento, Natale e Capodanno. Tuttavia, dietro le quinte, ha rivelato che Trump si prendeva gioco dei suoi sostenitori, dimostrando mancanza di empatia, moralità e lealtà alla verità.

Trump le ha detto: "Non importa quello che dici, Stephanie, basta ripeterlo abbastanza e la gente ci crederà", ma Grisham ha sottolineato l'importanza diboth what one says and what one remains silent about. Dopo l'attacco del 6 gennaio al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump, ha rassegnato le dimissioni perché non voleva continuare a far parte di "questa follia".

Dopo aver lasciato l'amministrazione Trump, Grisham ha pubblicato il suo libro e si è trasformata in una critica vocale dell'ex presidente. Un'altra persona che ha partecipato alla convention democratica, un ex elettore di Trump, ha espresso il suo malcontento per le politiche commerciali di Trump e ha dichiarato l'intenzione di votare per Harris.

Il cambiamento di alleanza politica di Grisham l'ha portata a sostenere Kamala Harris durante la Convenzione Nazionale Democratica, che si è tenuta negli Stati Uniti d'America. Riflettendo sulle sue esperienze, Grisham ha espresso la sua preoccupazione per le azioni di Trump, dicendo che gli Stati Uniti meritano un leader con più empatia e lealtà alla verità.

Leggi anche: