L'ex Segretario di Stato Condoleezza Rice entra a far parte del gruppo di proprietari dei Denver Broncos

Rice ha dichiarato che è un onore entrare a far parte del gruppo di proprietà.

"Il football è stato parte integrante della mia vita dal momento in cui mi è stato presentato, e sono entusiasta di far parte oggi dell'organizzazione dei Broncos". Ha dichiarato Rice, figlia di un allenatore di football, su Facebook.

L'erede di Walmart Rob Walton l'ha definita un funzionario pubblico molto rispettato e un'affermata leader accademica e aziendale.

"Il Segretario Rice è ben noto come appassionato e conoscitore del football che ha lavorato per rendere questo sport più forte e migliore", ha dichiarato Walton in una dichiarazione a nome del gruppo familiare Walton-Penner che si è offerto di acquistare la squadra.

"Si è trasferita a Denver con la famiglia all'età di 12 anni e ha frequentato l'Università di Denver sia per l'università che per la laurea. La sua esperienza unica e la sua straordinaria capacità di giudizio saranno di grande beneficio per il nostro gruppo e per l'organizzazione dei Broncos".

Il mese scorso, i Broncos e la famiglia Walton-Penner hanno stipulato un accordo di compravendita per acquisire la squadra dal Pat Bowlen Trust. L'accordo è soggetto all'approvazione del comitato finanziario della NFL e della proprietà della lega.

Secondo ESPN, l'accordo dovrebbe avere un valore di 4,65 miliardi di dollari, un prezzo record per una franchigia sportiva nordamericana.

La Rice è stata consigliere per la sicurezza nazionale nell'amministrazione di George W. Bush dal gennaio 2001 al gennaio 2005, quando è diventata Segretario di Stato, carica che ha ricoperto fino al gennaio 2009.

Il nome della Rice è già stato collegato a gruppi calcistici in passato.

Nel 2018, ESPN ha riportato, citando una fonte della lega, che i Cleveland Browns volevano intervistare la Rice per il posto di capo allenatore.

"Amo i miei Browns - e so che assumeranno un allenatore esperto per portarci al livello successivo", ha dichiarato sui social media. "Spero che la NFL inizi a far entrare le donne nella professione di allenatore come position coach e poi coordinatori e head coach. Non è necessario giocare per capire il gioco e motivare i giocatori".

Anche i Browns hanno smentito la notizia e alla fine hanno assunto Freddie Kitchens.

All'inizio degli anni 2000, la Rice ha dichiarato al New York Times e a diversi altri media che il suo sogno era quello di diventare commissario della NFL. Ha anche fatto parte del comitato di selezione dei College Football Playoff per tre anni, a partire dal primo gruppo del 2014.

La Rice ha già una partecipazione nel mondo dello sport. All'inizio di quest'anno si è unita a un gruppo di soci azionisti della WNBA.

Rice vive in California, dove è direttrice dell'Hoover Institute, un think tank di politica pubblica dell'Università di Stanford.

