- L'ex "scuola" Battiste torna in bagno con l'ex partner

Dopo aver annunciato la loro separazione a maggio, Sharon Battiste, ex "Bachelorette", e il suo ex partner Jan Hoffmann hanno mostrato segni di riconciliazione su Instagram. Un video della 32enne che chiama Hoffmann "tesoro" ha suscitato l'entusiasmo dei follower della personalidad televisiva. L'attrice ha decorato la sua storia di Instagram con due emoji a forma di cuore. In un'altra storia, ha scritto "Benvenuto di nuovo" e ha scelto "Better Together" di Jack Johnson (in tedesco: "Better Together") come canzone per la sua storia. Sembra proprio un ritorno d'amore.

Jan Hoffmann ha anche pubblicato una foto dei due a braccetto sulla spiaggia, con la didascalia "Penso che questa sia la notizia più importante". La coppia aveva pianificato di viaggiare insieme, come ha rivelato Battiste nelle sue storie. "Penso che ci aspettino molte cose emozionanti", ha detto l'attrice.

A maggio, sembrava fosse finita

Battiste e Hoffmann si sono conosciuti due anni fa nello show RTL "Die Bachelorette", ma tra loro è finita a maggio. "Con il cuore pesante ma determinato, Jan Hoffmann e io vorremmo annunciare che abbiamo deciso di andare per le nostre strade", ha scritto la 32enne su Instagram.

Sharon Battiste, già nota per il suo ruolo nella serie "Köln 50667" prima del suo periodo come "Bachelorette", ha partecipato anche allo show ballerino RTL "Let's Dance" nel 2023 e si è classificata sesta.

