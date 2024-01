L'ex running back della NFL Marion Barber è morto per un colpo di calore, secondo il medico legale

Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Collin, la morte di Barber è avvenuta per "incidente".

Il 1° giugno, la polizia ha risposto a una richiesta di assistenza in un appartamento che si ritiene sia stato affittato dal 38enne a Frisco, appena a nord di Dallas, dove Barber è stato trovato.

Barber ha trascorso sette anni nella NFL, sei con i Cowboys, prima di concludere la sua carriera con i Chicago Bears. Era stato scelto dai Cowboys al quarto giro nel 2005, dopo aver studiato all'Università del Minnesota.

"Marion era un giocatore di football della vecchia scuola, che correva con la volontà di vincere ogni down", hanno dichiarato i Cowboys in un comunicato dopo la sua morte. "Aveva una passione per il gioco e un amore per i suoi allenatori e compagni di squadra. I nostri cuori vanno alla famiglia e agli amici di Marion in questo momento difficile".

Jill Martin della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com