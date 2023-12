L'ex running back dei Dallas Cowboys Marion Barber è morto all'età di 38 anni

"Marion era un giocatore di football della vecchia scuola, che correva con la volontà di vincere ogni partita. Aveva una passione per il gioco e un amore per i suoi allenatori e compagni di squadra. I nostri cuori vanno alla famiglia e agli amici di Marion in questo momento difficile", hanno dichiarato i Cowboys in un comunicato.

La squadra ha scritto sui social media che Barber era conosciuto come "Marion il barbaro".

Barber ha giocato per sette anni nella NFL, i primi sei con i Cowboys. Si è ritirato nel marzo 2012 dopo un ultimo anno con i Chicago Bears.

Non sono state fornite le cause del decesso. Tuttavia, la polizia della città texana di Frisco - nell'area metropolitana di Dallas-Fort Worth - ha dichiarato di essere intervenuta mercoledì per un problema di benessere in un appartamento che si ritiene sia stato affittato da Barber.

"La polizia di Frisco, insieme all'ufficio del medico legale della contea di Collin, sta indagando su una morte incustodita in questo luogo", ha dichiarato il dipartimento in un comunicato.

Barber era stato scelto dai Cowboys al quarto turno nel 2005 dall'Università del Minnesota.

Jill Martin e Amanda Musa della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com