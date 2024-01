L'ex ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown afferma che la squadra ha cercato di pagarlo 200.000 dollari per ricevere cure mentali

Dopo essersi tolto la divisa e le protezioni, aver salutato la folla ed essere uscito dal campo nel bel mezzo della partita dei Bucs contro i New York Jets, Brown ha detto che la squadra ha cercato di mandarlo al "manicomio".

"Questi ragazzi dei Tampa Bay Bucs hanno cercato di accordarsi con me per darmi 200.000 dollari per andare al manicomio, in modo che questi ragazzi potessero sembrare di sapere di cosa stavano parlando", ha detto Brown al debutto stagionale di "Real Sports with Bryant Gumbel" della HBO, andato in onda martedì.

L'avvocato di Brown, Sean Burstyn, ha spiegato: "L'offerta era che Antonio si sarebbe sostanzialmente seduto a bordo campo, sarebbe entrato in una qualche lista e si sarebbe impegnato in una qualche forma di trattamento intensivo per la salute mentale, e ci è stato specificamente detto per iscritto dal general manager per due volte: 'Non girate la cosa in altro modo'".

Burstyn ha anche aggiunto: "Nella misura in cui tutto ciò proviene da un'idea che Antonio abbia avuto un episodio mentale spontaneo, è risentito e offensivo ed è un disservizio per le persone che soffrono di problemi di salute mentale. Tutti abbiamo le nostre difficoltà".

Alla domanda di Gumbel se Brown pensa di aver bisogno di aiuto per la salute mentale, Brown ha risposto: "Ho una ricchezza mentale. So che molte persone potrebbero non capirmi, non sapere come guardo le cose o non sapere come reagisco alle cose emotive, ma non sta a loro capirmi.

"Ho una bella famiglia, dei figli e persone in tutto il mondo che mi ammirano. E non c'è motivo per cui io sia in questa posizione a questo punto".

In precedenza Brown aveva dichiarato di aver lasciato la partita a causa di un infortunio alla caviglia. Ha detto che la squadra sapeva del suo infortunio, cosa che i Bucs hanno negato.

Brown ha anche detto a Gumbel che l'allenatore Bruce Arians mente quando dice di non essere stato informato dell'infortunio alla caviglia di Brown durante la partita con i Jets.

Alla domanda sulle accuse, la squadra ha rimandato la CNN alle precedenti dichiarazioni rilasciate su Brown, nessuna delle quali riguardava il pagamento di un trattamento di salute mentale.

Brown è stato rilasciato dai Bucs poco dopo l'incidente.

Nei giorni successivi all'incidente, Arians ha affermato che Brown ha lasciato il campo perché arrabbiato per non aver ricevuto la palla abbastanza negli occhi. Brown, tuttavia, ha contestato tali affermazioni.

"Non sono preoccupato per la palla", ha detto Brown. "Tom Brady è il mio uomo. È grazie a lui che sono a Tampa Bay, quindi so che riceverò la palla".

