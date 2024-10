L'ex prospect del Bayern di Monaco sorprende il Bayer Leverkusen

Questa giornata di Bundesliga ha regalato momenti emozionanti per i favoriti: il Bayer Leverkusen si è portato sul 2-0 ma poi è stato colto di sorpresa dai debuttanti Holstein Kiel. Il Borussia Dortmund ha brillato in Champions League ma è stato battuto dall'Union Berlin. Nessuna vittoria in vista per Bochum e Brema.

Bochum vs Wolfsburg 1-3 (0-2)

Prima della sosta per le nazionali, il Bochum della Bundesliga non riusciva a vincere da sei partite. Ha subito una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Wolfsburg. Di conseguenza, la squadra di coach Peter Zeidler è ultima in classifica con un solo punto.

I gol del Wolfsburg allo Ruhrstadion sono stati segnati da Tiago Tomas (21'), che ha interrotto un digiuno di oltre un anno, e Jonas Wind, che ha fatto una doppietta (37'/88'). Myron Boadu ha segnato il gol dell'1-1 per il Bochum all'72', ma dopo un lungo controllo del VAR, il penalty per i visitatori è stato concesso e Wind ha segnato su rigore.

Brema vs Friburgo 0-1 (0-0)

Grazie a Ritsu Doan, il Friburgo ha pareggiato il suo miglior inizio. La squadra di coach Julian Schuster ha vinto 1-0 a Brema nell šestavo turno, registrando la quarta vittoria della stagione. Doan ha segnato il gol vincente per il Friburgo all'75', nonostante gli ospiti non avessero sfruttato appieno il loro dominio iniziale. Il Brema continua a lottare senza gol in casa, dopo tre partite casalinghe questa stagione.

Quattro vittorie nelle prime sei partite sono state anche registrate dall'allenatore leggenda del Friburgo Christian Streich nel 2019/20 e nel 2022/23. Ora, il successore di Schuster sta consolidando il Friburgo nella parte alta della classifica, mentre il Brema rimane imbattuto in casa e resta a metà classifica.

Leverkusen vs Kiel 2-2 (2-1)

Il doppio vincitore della Champions League Bayer Leverkusen ha avuto un crollo inaspettato contro i debuttanti Holstein Kiel. Nonostante un vantaggio di 2-0, ha dovuto accontentarsi di un pareggio 2-2 (2-1) contro il coraggioso debuttante della Bundesliga, mancando la vittoria nella sua 100esima partita sotto la guida di coach Xabi Alonso.

Il Leverkusen si è portato in vantaggio con Victor Boniface (4') e Jonas Hofmann (8'), ma ha rallentato e Max Geschwill (45.+5) ha approfittato del loro calo prima dell'intervallo. L'ex giocatore del Bayern Munich Fiete Arp (69', rigore) ha ribaltato la partita, causando lo shock. Il Bayern Munich aveva l'occasione di allungare il suo vantaggio sul Leverkusen a cinque punti contro l'Eintracht Frankfurt domenica.

Union Berlin vs Dortmund 2-1 (2-0)

Il successo del Dortmund in Champions League è stato di breve durata. Quattro giorni dopo la sua spettacolare vittoria per 7-1 contro il Celtic Glasgow, la squadra di coach Nuri Sahin ha perso 1-2 contro l'Union Berlin, prolungando la sua attesa per la prima vittoria in trasferta in Bundesliga.

Kevin Vogt (26', rigore) e Yorbe Vertessen (45') hanno segnato per l'Union Berlin, che rimane imbattuta in casa questa stagione. Per il Dortmund, l'ex giocatore dell'Union Julian Ryerson (62') ha segnato un gol, ma non è bastato. L'attacco del Dortmund, privo di Adeyemi, non ha impressionato per lunghi tratti. Il 22enne aveva catturato l'attenzione con la sua verve e i suoi tre gol nell'incontro con il Celtic, ma ha subito un infortunio.

Date le difficoltà del Bochum, la prossima sfida nella Football League potrebbe essere impegnativa, poiché dovrà affrontare un avversario difficile nella prossima partita.

Nel frattempo, il Holstein Kiel ha fatto scalpore nella Football League, riuscendo a pareggiare contro il Bayer Leverkusen, una squadra di spicco del campionato.

