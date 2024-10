L'ex prodigio del Bayern sorprende il Bayer Leverkusen dopo l'evento dei playoff di campionato - Borussia Dortmund

Questo weekend della Bundesliga ha riservato un mix di risultati per le squadre di vertice: il Bayer Leverkusen, in vantaggio per 2-0, ha inciampato contro i nuovi arrivati del Holstein Kiel. Il Borussia Dortmund, brillante in Champions League, ha stentato in campionato contro l'Union Berlin. Bochum e Brema sono tornati a casa a mani vuote.

VfL Bochum vs VfL Wolfsburg 1-3 (0-2)

Nessun sollievo in vista della pausa internazionale per il club della Bundesliga VfL Bochum, che remains senza vittorie dopo la sesta giornata. In casa, hanno perso contro il VfL Wolfsburg 1-3 (0-2). Di conseguenza, la squadra di Peter Zeidler si trova all'ultimo posto in classifica con un solo punto.

I gol del Wolfsburg allo Ruhrstadion sono stati segnati da Tiago Tomas (21.), che ha interrotto la sua serie di gol lunga un anno, e Jonas Wind con una doppietta (37./88.). Myron Boadu ha segnato il gol di pareggio per il Bochum (72.). La decisione è arrivata dopo una lunga revisione video e un calcio di rigore contro i padroni di casa, che Wind ha inizialmente fallito contro il portiere Patrick Drewes ma ha segnato sulla ribattuta.

Werder Bremen vs SC Freiburg 0-1 (0-0)

Grazie a Ritsu Doan, l'SC Freiburg ha eguagliato il suo miglior inizio di sempre. La squadra allenata da Julian Schuster ha vinto 1-0 (0-0) in trasferta contro il Werder Bremen nella sesta giornata, conquistando la sua quarta vittoria stagionale. Doan ha segnato il gol vincente per il Freiburg all'75', nonostante gli ospiti non avessero sfruttato le loro occasioni precedenti. Il Bremen non ha segnato in casa per la terza volta questa stagione.

Quattro vittorie nelle prime sei partite - questo risultato era stato ottenuto in precedenza dall'allenatore leggenda del Freiburg Christian Streich nel 2019/20 e 2022/23. Sotto Schuster, i Breisgauer sono ora una presenza fissa nella parte alta della classifica, mentre il Werder continua la sua ricerca di una vittoria in casa e rimane a metà classifica.

Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel 2-2 (2-1)

Il Bayer Leverkusen ha subito un inaspettato passo falso contro i nuovi arrivati della Bundesliga Holstein Kiel. Despite leading 2-0, i campioni double hanno dovuto accontentarsi di un pareggio 2-2 (2-1) contro gli spiriti animali dei nuovi arrivati, mancando l'opportunità di migliorare il loro record in campionato sotto l'allenatore Xabi Alonso.

In una partita a senso unico per gran parte del gioco, Victor Boniface (4.) e Jonas Hofmann (8.) hanno messo il Leverkusen in vantaggio all'inizio. Tuttavia, hanno poi rallentato il loro ritmo e hanno pagato il prezzo quando Max Geschwill (45+5) ha segnato un gol per il Kiel poco prima della fine del primo tempo. Fiete Arp (69., rigore) ha capovolto la partita e ha orchestrato la sorpresa. Con una vittoria contro l'Eintracht Frankfurt domenica, il Bayern Monaco potrebbe allungare il suo vantaggio sul Leverkusen a cinque punti.

1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1 (2-0)

Il Borussia Dortmund è stato riportato con i piedi per terra dopo la sua goleada contro il Celtic Glasgow. Quattro giorni dopo la vittoriosa 7-1 in Champions League, la squadra dell'allenatore Nuri Sahin ha perso 1-2 (0-2) in trasferta contro l'Union Berlin e attende ancora la sua prima vittoria in trasferta in Bundesliga.

Kevin Vogt (26., rigore) e Yorbe Vertessen (45.) hanno segnato per l'invincibile Union Berlin, mentre Julian Ryerson (62.), un ex giocatore dell'Union, ha segnato per il Dortmund, ma non è stato sufficiente. Per gran parte della partita, il Dortmund, senza Adeyemi che ha subito un infortunio muscolare nella partita del Celtic, è apparso carente in attacco. Adeyemi aveva brillato per la sua creatività e i suoi tre gol nell'incontro con il Celtic.

