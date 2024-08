L'ex presidente della Camera Nancy Pelosi dice di non aver ancora parlato con il presidente Biden: "Sa che lo amo"

"No," Biden e Pelosi non si sono parlati, ha detto lei, ma la democratica della California insiste che non è insolito. "Sa che lo amo."

Durante l'intervista del giovedì, Pelosi ha gettato nuova luce sulla sua analisi delle prestazioni di Biden nel dibattito. Prima del dibattito, Pelosi ha detto di aver avvertito Biden di non partecipare.

"Pensavo che avremmo visto Joe Biden dallo Stato dell'Unione," ha detto Pelosi. "Non volevo che débatte con quello lì perché è sempre una pagliacciata. Non è una pagliacciata divertente, ma è una pagliacciata. E lui ha detto: 'No, sono ansioso di farlo', lo sai, e così era fiducioso in merito."

L'ex speaker ha anche detto che Biden è sembrato "troppo preparato" durante il dibattito.

"Sai perché sei qui," ha detto. "Sai cosa ti sta a cuore, sai come vuoi fare le cose. Vuoi mostrare alle persone cosa c'è nel tuo cuore. Non devi memorizzare nulla. Non devi prepararti per giorni. Quindi quando ho visto - pensavo, nella mia opinione, troppo preparato. Non è stata una buona idea."

Chiese su Biden's decisione finale di fare un passo indietro, Pelosi ha risposto: "Ha preso una decisione", e "il suo lascito è un grande lascito".

"È un lascito che condividiamo perché i nostri membri hanno creato alcune di quelle cose, hanno votato per esse, ma è - Joe Biden è stato l'ispirazione e un leader strategico di tutto questo, e merita credito per questo così come per molte altre cose nella sua carriera prima di essa", ha detto Pelosi. "Penso che la storia lo onorerà come una persona e un leader disinteressato."

L'ex speaker è stata riservata su quale ruolo ha giocato nei giorni precedenti alla decisione di Biden di fare un passo indietro. "A un certo punto, verrò a patti con il mio ruolo in questo", ha detto all'Associated Press.

"Penso che una parte di tutti i nostri obiettivi in questo fosse preservare il suo lascito, un lascito favoloso, che sarebbe andato direttamente nel water se Bozo fosse stato eletto alla Casa Bianca", ha aggiunto, riferendosi all'ex presidente Donald Trump.

In un'intervista con The New Yorker, Pelosi ha sottolineato di essere ancora concentrata sul tenere Trump fuori dall'ufficio, e che qualsiasi azione abbia preso è stata per assicurarsi "che Donald Trump non metterà mai più piede alla Casa Bianca".

Premuta sui suoi commenti sul futuro di Biden su MSNBC's "Morning Joe" dello scorso mese, Pelosi ha ammesso di avere preoccupazioni sulla corsa.

"Ma la mia preoccupazione era: Questo non sta succedendo, e dobbiamo prendere una decisione per farlo succedere", ha detto al New Yorker. "Il presidente deve prendere la decisione perché accada. Le persone chiamavano. Non ho chiamato nessuno. Ho mantenuto fede alla mia parola. Qualsiasi conversazione abbia avuto, sarebbe stata solo con lui. Non ho fatto una chiamata. Hanno detto che stavo bruciando le linee, stavo parlando con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. Non ho parlato con Chuck affatto."

"Non ho chiamato nessuno, ma le persone mi chiamavano dicendo che c'era una sfida lì", ha aggiunto. "Quindi doveva esserci un cambiamento nella leadership della campagna, o cosa sarebbe successo dopo."

Durante l'intervista di CNN, Pelosi ha difeso il nuovo biglietto democratico contro gli attacchi che la vicepresidente Kamala Harris e il governatore del Minnesota Tim Walz sono troppo a sinistra.

Su CNN, Pelosi ha liquidato le critiche del biglietto democratico e ha sottolineato di essere "così orgogliosa del nostro membro della Camera", Walz, ora governatore del Minnesota che era precedentemente un congressista, dopo che è stato aggiunto al biglietto questa settimana.

"Tim è fantastico e siamo felici di averlo qui", ha detto. "Lo stanno chiamando Tim Walz un progressista. Era proprio al centro nella Camera. Siamo tutti progressisti. È una questione di quanto siamo a sinistra e tutto il resto."

Ha continuato: "Governano dal centro perché devi farlo, e devono essere percepiti in quel modo. Quindi non presterei attenzione a come fa l'altra parte - non ci angustiamo, organizziamo".

