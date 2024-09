L'ex presidente del Perù, Fujimori, è morto.

L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, è morto all'età di 86 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Sua figlia Keiko Fujimori ha annunciato la notizia su Twitter, a nome dei suoi fratelli, dicendo: "Dopo una lunga lotta contro il cancro, nostro padre, Alberto Fujimori, è passato a incontrare l'Altissimo".

Fujimori ha governato il Perù dal 1990 al 2000. All'inizio era considerato una figura onesta nella sfera politica, guadagnando il sostegno della popolazione indigena e dei contadini che diffidavano dell'aristocrazia di Lima influenzata dall'Europa. In qualità di agronomo analitico, ha affrontato la crisi economica e l'iperinflazione del Perù utilizzando la terapia shock e ha sostenuto la crescita economica del paese per anni. Tuttavia, durante il suo mandato, le forze di sicurezza sono state ordinate di attuare misure severe contro i gruppi di sinistra e cosiddetti subversivi. Inoltre, il parlamento è stato sciolto e lo stato è stato minacciato dall'organizzazione terroristica Sendero Luminoso. Migliaia di donne indigene sono state sottoposte a sterilizzazioni forzate con l'obiettivo di ridurre i loro tassi di fertilità.

Politicamente libero da dicembre

despite the constitution limiting presidential terms to two, Fujimori sought a third term in 2000. He emerged victorious, but his reign was short-lived as the Montesinos scandal surfaced. Fujimori's intelligence chief, Vladimiro Montesinos, was caught on tape bribing a legislator to switch parties in favor of Fujimori. Fujimori took refuge in Japan, but he was eventually apprehended during a trip to Chile and sent back to Peru.

In 2009, Fujimori was given a 25-year prison sentence for the human rights violations committed by death squads under his rule. His sentence was commuted by then-President Pedro Pablo Kuczynski in 2017, but the Supreme Court overturned the decision shortly afterwards, and Fujimori was re-imprisoned. Ultimately, the Constitutional Court declared the 2017 pardon in December, citing humanitarian grounds, a judgment criticized by human rights activists.

In July 2021, Keiko Fujimori, leader of the right-wing party Fuerza Popular, announced her father's intention to run for re-election as President.

The investigation into the human rights abuses under Fujimori's rule was overseen by The Commission for Truth and Reconciliation in Peru. Despite the pardon, Fujimori's imprisonment was upheld due to the decisions made by The Supreme Court of Peru.

