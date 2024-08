L'ex presidente degli Stati Uniti Trump presenta la sua piattaforma di servizi di criptovaluta personale.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, candidato alla presidenza repubblicana, ha presentato i piani per una nuova piattaforma di criptovaluta. Su X e Truth Social, ha dichiarato in un post del giovedì, "Gli americani sono stati sfruttati dalle grandi banche e dai vertici finanziari per troppo tempo". Ha continuato, "È ora che ci ribelliamo insieme a loro". Trump non ha rivelato dettagli specifici sul suo progetto, chiamato "The DeFiant Ones", oltre alla menzione precedente di Eric e Donald Jr. come piattaforma per "scambi di proprietà digitali".

Durante il suo mandato, Trump aveva espresso il suo scetticismo verso le criptovalute, arrivando a definirle "truffe". Tuttavia, la sua posizione è cambiata drasticamente. In un comizio di luglio, l'81enne ha affermato di voler diventare "il presidente innovativo e a favore del Bitcoin di cui ha bisogno l'America". Questa posizione lo pone in netta opposizione all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che priorità alla regolamentazione del settore.

Stando alle recenti dichiarazioni finanziarie, Trump detiene tra uno e cinque milioni di dollari in Ether, la seconda criptovaluta più grande al mondo.

Si precisa che il nuovo progetto di criptovaluta di Trump, "The DeFiant Ones", è destinato a sfidare il dominio delle istituzioni finanziarie tradizionali, come ha criticato nei suoi post su X e Truth Social.

Inoltre, il contesto di questa decisione rivela che il cambiamento di Trump nei confronti delle criptovalute è evidente nei suoi ultimi commenti, compresa la sua affermazione di voler diventare un "presidente innovativo e a favore del Bitcoin".

