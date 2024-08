L'ex portaerei dell'antica flotta sovietica prende fuoco nelle acque della laguna cinese

Il vascello Minsk, rimasto fermo per otto anni in una laguna vicino al Fiume Azzurro a Nantong, nella provincia di Jiangsu, è stato distrutto da un incendio durante i lavori di ristrutturazione per trasformarlo in un parco divertimenti a tema militare, come riportato dalla China National Radio sabato.

L'incendio è scoppiato venerdì pomeriggio e è stato spento circa 24 ore dopo, secondo il resoconto.

I social media hanno mostrato nuvole di fumo e fiamme che avvolgevano la coperta della nave, con foto successive che mostrano danni significativi alla struttura della nave e metallo carbonizzato sotto la coperta principale.

Il resoconto ha riferito che non ci sono state vittime e che le autorità locali stanno ancora indagando sulla causa dell'incidente.

Per 16 anni, il Minsk è stato l'attrazione principale di un parco divertimenti fallito nella Cina meridionale, ha aggiunto il pezzo.

I piani di ricostruzione per trasformare la nave nel pezzo forte di un altro parco divertimenti ora sembrano incerti, ha detto il resoconto.

"È un peccato che un incendio abbia gettato così tanto incertezza su questo progetto", ha detto un funzionario alla China National Radio.

Originariamente parte della potente flotta del Pacifico sovietica, il Minsk era il secondo di quattro incrociatori portaerei Kiev costruiti dall'Unione Sovietica tra il 1970 e il 1987.

Dotato di propulsione convenzionale e con un peso di circa 42.000 tonnellate - meno di un quinto della dislocamento di un incrociatore portaerei nucleare della Marina degli Stati Uniti Nimitz - la sua lunghezza di 896 piedi (273 metri) poteva ospitare una dozzina di caccia e un numero uguale di elicotteri.

Costruito in un cantiere ora in Ucraina e battezzato dopo la capitale attuale della Bielorussia, è stato commissionato nella flotta del Pacifico sovietica nel 1978 e ha prestato servizio fino al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, momento in cui la nave è stata incorporata nella Marina Russa.

La Russia ha radiato il vascello nel 1993, vendendolo successivamente insieme a una nave gemella, la Novorossiysk, a una società coreana per lo smantellamento.

In Corea del Sud, la Novorossiysk è stata demolita a Pohang, mentre gli ambientalisti si sono opposti alla presenza del Minsk nel paese. Alla fine, è stato venduto a una società cinese, raggiungendo infine i sviluppatori che lo hanno trasformato nel punto focale del parco divertimenti Minsk World a Shenzhen, che ha aperto nel 2000.

Tuttavia, i problemi finanziari hanno portato alla chiusura del parco nel 2016, con il Minsk che veniva trasferito nella sua attuale posizione a Nantong.

