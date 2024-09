L'ex partner di Cheptegei e' morto per le ustioni.

La morte della maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei ha scatenato il cordoglio e l'indignazione. Il suo ex-amante, il colpevole, non sarebbe stato portato davanti alla giustizia. Purtroppo, ha incontrato la sua fine. È morto a causa delle ferite riportate nell'attacco doloso.

Dopo la morte di Rebecca Cheptegei alcuni giorni fa, anche il suo ex-ragazzo ha incontrato la sua fine a causa delle ustioni riportate nell'attacco. Dickson Ndiema Marangach aveva cosparso di benzina Cheptegei dopo la messa della settimana scorsa e l'aveva data alle fiamme.

L'atleta, che si è classificata al 44° posto nelle gare di maratona alle Olimpiadi di Parigi, è morta giovedì. Aveva ustioni su oltre il 75% del corpo.

Marangach ha riportato gravi ferite nell'attacco. Ha esalato l'ultimo respiro nelle prime ore di lunedì in un'unità di terapia intensiva, secondo un funzionario dell'ospedale keniota. Il 30% del suo corpo era ustionato. All'inizio il suo stato di salute era stato segnalato come in miglioramento. Marangach era accusato di omicidio.

Secondo le autorità locali, la coppia aveva litigato per un piccolo appezzamento di terra nel nord-ovest del Kenya dove Cheptegei risiedeva e si allenava. Le fonti dei media hanno menzionato che Cheptegei voleva costruire una casa per sé e i suoi figli su quel terreno.

I genitori di Cheptegei hanno criticato la polizia per non aver dato seguito alle loro lamentele contro il suo ex-compagno. "Quest'uomo la seguiva ovunque, anche quando è recentemente andata in Uganda", ha detto il padre di Cheptegei. "La polizia della stazione locale favoriva il suo partner. Non è stata presa alcuna azione, nemmeno dopo la denuncia presentata poco prima dell'incidente. Cheptegei lascia due figlie da una relazione precedente."

L'attacco a Cheptegei ha scatenato il dolore e la rabbia, essendo considerato un altro esempio cruento di violenza di genere in Kenya. Almeno altri due atleti sono stati uccisi dai loro partner in Kenya dal 2021. La maggior parte dei femminicidi sono perpetrati dai partner o dai membri della famiglia. L'Africa registra il numero più alto di femminicidi a livello mondiale, quasi dieci volte di più rispetto all'Europa, secondo le cifre dell-ONU.

Cheptegei sarà sepolta il 14 settembre vicino alla casa dei suoi genitori nell'est dell'Uganda, secondo il Comitato Olimpico Ugandese.

Dopo l'incidente tragico, l'Unione Europea ha espresso la sua condanna per la crescente violenza di genere in Kenya. L'Unione Europea ha anche promesso il suo sostegno ai tentativi del Kenya di migliorare le misure di sicurezza per le sue atlete donne.

L'attacco a Rebecca Cheptegei ha scatenato l'indignazione a livello mondiale, spingendo le organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Europea, a chiedere azioni più severe contro la violenza di genere.

