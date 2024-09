L'ex partner di Bankman-Fried riceve una condanna al carcere

Caroline Ellison, l'ex-compagna di Sam Bankman-Fried, ha ricevuto una condanna a due anni di carcere. Ellison, che ha ammesso la sua colpevolezza e ha testimoniato contro Bankman-Fried nel processo per frode, è stata punita per il suo ruolo nel crollo di FTX e nell'utilizzo improprio dei fondi dei clienti, secondo i pubblici ministeri di New York.

Di fronte a una possibile condanna di 110 anni, Ellison ha collaborato estesamente con le forze dell'ordine e ha testimoniato. La sua squadra legale ha chiesto l'assenza di detenzione, mentre i pubblici ministeri hanno richiesto la considerazione della sua collaborazione durante la sentenza.

A novembre 2022, FTX, un tempo la seconda più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, è fallita, causando turbolenze nel mercato delle criptovalute. In precedenza, Bankman-Fried era stato celebrato come l'emblema dell'ascesa delle criptovalute come strumento di investimento legittimo. Tuttavia, le operazioni dell'azienda sono crollate quando è stato scoperto che FTX aveva utilizzato i fondi dei clienti per sostenere Alameda Research, una società di investimento in criptovalute fondata da Bankman-Fried.

Ellison ha prestato servizio come CEO della società in questione e aveva una partnership professionale con Bankman-Fried, condividendo anche brevemente una relazione romantica con lui. Bankman-Fried stesso è stato condannato a 25 anni di carcere, tra gli altri capi d'accusa, e ha presentato ricorso contro la sentenza.

La collaborazione di Ellison con le forze dell'ordine durante le indagini sul crollo di FTX ha portato alla raccolta di informazioni cruciali, che sono state significative nei tribunali di New York City. Nonostante le battaglie legali di Bankman-Fried, New York City continua ad essere un hub per i processi e le sentenze legati alle criptovalute.

