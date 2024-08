- L'ex parlamentare tedesco nega nuovamente le accuse

L'ex membro del Bundestag di AfD Birgit Malsack-Winkemann ha respinto nuovamente le accuse contro di lei nel processo di Francoforte per terrorismo che coinvolge il principe Heinrich XIII Reuss. Ha dichiarato di non aver avuto potere decisionale e di aver ricevuto solo informazioni sparse, affermando ciò davanti alla Corte d'Appello di Francoforte in riferimento al presunto gruppo "Reichsbürger".

Malsack-Winkemann ha dichiarato che il processo sta cercando di costruire un'organizzazione terroristica raggruppando persone che potrebbero essersi incontrate solo poche volte. "Sono sconvolta che qualcosa del genere sia possibile in Germania", ha detto la 60enne.

Il procuratore federale (GBA) l'accusa, tra le altre cose, di aver infiltrato altri imputati nel Bundestag e di aver perlustrato gli edifici con loro. Malsack-Winkemann sarebbe stata membro del cosiddetto consiglio dell'associazione e responsabile del dipartimento di giustizia. Il gruppo avrebbe pianificato un assalto armato al Bundestag per arrestare i membri e causare il collasso del sistema.

Incontro al "ristorante italiano di lusso"

La 60enne ha parlato in tribunale di un primo incontro con Reuss in un "ristorante italiano di lusso" a Francoforte nel dicembre 2021, che è stato un semplice incontro. Secondo l'ufficio del procuratore federale, Reuss stava cercando personale in quel momento.

Non sono state discusse questioni legali o un cosiddetto consiglio, ha detto Malsack-Winkemann. L'astrologa Hildegard L., anch'essa imputata nel caso di "Reichsbürger" di Monaco, era presente all'incontro e sarebbe stata l'unico punto di contatto per il gruppo. Tuttavia, Malsack-Winkemann ha ricevuto solo "informazioni filtrate e lapidarie" da lei.

In un ulteriore incontro alla fine del 2021, ha incontrato altri co-imputati, tra cui Rüdiger von Pescatore, che sarebbe stato a capo del braccio militare del movimento. "Non era un'organizzazione. Almeno, non ne ero a conoscenza", ha detto l'ex membro di AfD. Non ci sono state formalità o protocolli.

Reuss non voleva un colpo di stato

Reuss non voleva un colpo di stato violento, come sostenuto dall'accusa, ha detto Malsack-Winkemann. Ha già negato le accuse martedì.

A Francoforte, nove imputati sono accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica o di averla sostenuta. In totale, 26 presunti cospiratori dovranno rispondere del complesso in due processi paralleli a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, gli imputati godono della presunzione di innocenza.

