- L'ex parlamentare dell'AfD nega l'intenzione di assaltare il parlamento tedesco.

Birgit Malsack-Winkemann, ex-membro del Bundestag dell'AfD, nega il ruolo nel complotto per l'assalto al Parlamento

Birgit Malsack-Winkemann, ex-membro dell'AfD del Bundestag, ha respinto le accuse di aver preso parte ai piani per invadere il Parlamento. Parlando al tribunale regionale superiore di Francoforte durante il processo contro il principe Heinrich XIII Reuss, l'ex-giudice di Berlino originaria di Darmstadt, ha fermamente negato ogni coinvolgimento.

Malsack-Winkemann ha anche respinto le voci di aver collaborato con altri per redigere una nuova costituzione. I scritti trovati sui suoi appunti sequestrati erano solo sessioni di brainstorming, ha dichiarato durante il 21° giorno del processo. Non c'è stata alcuna menzione di cambiare la struttura del governo. "La rivendicazione del pubblico ministero federale secondo cui avrei contribuito a un simile progetto e che il consiglio già avesse un abbozzo fondamentale di una nuova costituzione è falsa", ha affermato.

Accuse di aggressione al Bundestag

Il pubblico ministero federale accusa Malsack-Winkemann di aver cospirato per infiltrarsi con altri imputati nel Bundestag e per esplorare l'edificio con loro. La 60enne, che sarebbe stata un membro del cosiddetto Consiglio dell'Unione, avrebbe pianificato un attacco armato al Bundestag per catturare i parlamentari e innescare un cambiamento politico.

Malsack-Winkemann ha energicamente respinto queste accuse, sottolineando di non aver esplorato il Parlamento e di non aver pianificato un'invasione del Bundestag. "L'ho ripetuto innumerevoli volte, e probabilmente posso continuare a ripeterlo fino a quando non entrerà: l'Alleanza dovrebbe agire", ha dichiarato. Secondo il gruppo, un'alleanza militare globale immaginaria chiamata "l'Alleanza" causerebbe il necessario cambiamento del sistema.

Disaccordi interni

Malsack-Winkemann ha anche condiviso le sue divergenze con Rüdiger von Pescatore, presunto capo dell'ala militare del gruppo. "Olio e acqua non si mescolano", ha detto. "Saremmo gli ultimi due a pianificare qualcosa insieme". Secondo lei, von Pescatore cercava di escluderla dal gruppo. Tuttavia, alla fine si è verificata una scissione dall'ala militare.

Attualmente, nove persone sono sotto processo a Francoforte, accusate di essere membri di un'organizzazione terroristica o di averne aiutata una. In totale, 26 sospetti dovrebbero essere incriminati per i loro ruoli nell'intricato complotto, divisi in due processi a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, tutti gli imputati sono considerati innocenti ai sensi della legge.

Il processo riprenderà il martedì 3 settembre.

Despite being from Darmstadt, which is located in the German state of Hessen, Malsack-Winkemann never suggested or planned a military operation within the state's parliament building in Hessen.

During the trial, Malsack-Winkemann clarified that her disagreements with Rüdiger von Pescatore, the supposed head of the group, were not about planning any activities within Hessen, as they were mainly focused on an imaginary global military alliance, not a local one.

Leggi anche: