L'ex "Mr. Irrelevant" Brock Purdy è il protagonista dell'annuncio del roster del Pro Bowl NFL 2024, con un massimo di nove giocatori dei 49ers.

Purdy, selezionato dai San Francisco 49ers con l'ultima scelta del Draft NFL 2023, è stato votato per la sua prima apparizione in assoluto ricevendo il maggior numero di voti da parte dei tifosi e di conseguenza è stato nominato quarterback titolare della National Football Conference (NFC).

Il 24enne ha avuto un secondo anno straordinario nella NFL, portando i 49ers alla testa di serie n. 1 della NFC con 4.280 yard passate, 33 touchdown totali e solo 11 intercetti in 16 partite. Era uno dei favoriti per la vittoria del premio Most Valuable Player (MVP) di questa stagione, fino alla recente striscia di sconfitte dei 49ers di due partite, in cui ha perso.

Purdy è uno dei nove giocatori di San Francisco che sono stati nominati al Pro Bowl - il maggior numero di tutte le squadre della NFL - tra cui il collega Christian McCaffrey, candidato all'MVP.

Il running back ha anche disputato una stagione 2023 stellare, correndo per 1.459 yard e 14 touchdown e 564 yard e sette touchdown con l'aria. Il 27enne si è piazzato al secondo posto assoluto nei voti dei fan.

A Purdy e McCaffrey si aggiungono il fullback Kyle Juszczyk, il tight end George Kittle, l'offensive tackle Trent Williams, il defensive end Nick Bosa, il defensive lineman Javon Hargrave, il linebacker Fred Warner e il cornerback Charvarius Ward.

I Baltimore Ravens - testa di serie n. 1 della American Football Conference (AFC) - guidano la conference con il maggior numero di selezioni con sette, tra cui spicca il quarterback Lamar Jackson.

Jackson è tornato a dominare e ora è il favorito per la vittoria dell'MVP per la seconda volta.

Tuttavia, Jackson non è stato nominato titolare per la AFC e l'onore è andato al quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa.

Tagovailoa ha guidato l'attacco con il punteggio più alto della NFL ed è in procinto di giocare tutte le partite di questa stagione - un'impresa che non ha mai raggiunto nei suoi tre anni precedenti nella NFL dopo aver sofferto di infortuni e commozioni cerebrali.

Con i due quarterback titolari Purdy e Tagovailoa nominati per il Pro Bowl, è la prima volta che entrambi i quarterback titolari della rosa iniziale del Pro Bowl sono stati selezionati per la prima volta dal Pro Bowl del 2000, dopo la stagione 1999, quando furono nominati gli Hall of Famers Peyton Manning e Kurt Warner.

Ventotto squadre hanno selezionato almeno un giocatore e 21 di queste hanno scelto più giocatori.

Se da un lato molti giocatori sono stati premiati per le loro eccellenti stagioni, dall'altro ci sono state alcune esclusioni di alto profilo dai roster.

Tra questi spicca il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen che, nonostante un inizio di stagione lento, ha ingranato la marcia giusta e si appresta a condurre la sua squadra ancora una volta ai playoff.

La partita di flag football tra NFC e AFC che concluderà il weekend del Pro Bowl si giocherà domenica 4 febbraio, dopo giorni di sfide di abilità che metteranno i migliori di questo sport uno contro l'altro in una serie di prove di abilità.

Il Pro Bowl si terrà a Orlando per la prima volta dopo tre anni e le due squadre saranno allenate dai fratelli ed ex stelle della NFL Peyton ed Eli Manning.

I roster sono stati scelti attraverso una serie di votazioni da parte di tifosi, giocatori e allenatori, con il voto di ciascun gruppo che conta per un terzo per determinare i giocatori selezionati.

I roster del Pro Bowl per intero

NFC

Attacco

Quarterback - Brock Purdy (San Francisco 49ers), Dak Prescott (Dallas Cowboys), Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Running back - Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), D'Andre Swift (Philadelphia Eagles), Kyren Williams (Los Angeles Rams)

Fullback - Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Wide receiver - CeeDee Lamb (Dallas Cowboys), AJ Brown (Philadelphia Eagles), Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Tight end - George Kittle (San Francisco 49ers), Sam LaPorta (Detroit Lions)

Tackle - Trent Williams (San Francisco 49ers), Lane Johnson (Philadelphia Eagles), Penei Sewell (Detroit Lions)

Guardia - Zack Martin (Dallas Cowboys), Chris Lindstrom (Atlanta Falcons), Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Centro - Jason Kelce (Philadelphia Eagles), Frank Ragnow (Detroit Lions)

Difesa

Estremità difensive - Nick Bosa (San Francisco 49ers), Montez Sweat (Chicago Bears), Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Guardie interne - Aaron Donald (Los Angeles Rams), Dexter Lawrence (New York Giants), Javon Hargrave (San Francisco 49ers)

Outside linebacker - Micah Parsons (Dallas Cowboys), Danielle Hunter (Minnesota Vikings), Haason Reddick (Philadelphia Eagles)

Linebacker interno/medio - Fred Warner (San Francisco 49ers), Bobby Wagner (Seattle Seahawks)

Cornerback - DaRon Bland (Dallas Cowboys), Charvarius Ward (San Francisco 49ers), Jaylon Johnson (Chicago Bears), Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Free safety - Jessie Bates (Atlanta Falcons)

Strong safety - Budda Baker (Arizona Cardinals), Julian Love (Seattle Seahawks)

Squadre speciali

Long snapper - Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

Punter - Bryan Anger (Dallas Cowboys)

Placekicker - Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Restituitore di calci - Rashid Shaheed (New Orleans Saints)

Special teamer - Jalen Reeves-Maybin (Detroit Lions)

AFC

Attacco

Quarterback - Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Running back - Raheem Mostert (Miami Dolphins), James Cook (Buffalo Bills), Derrick Henry (Tennessee Titans)

Fullback - Alec Ingold (Miami Dolphins)

Wide receiver - Tyreek Hill (Miami Dolphins), Amari Cooper (Cleveland Browns), Keenan Allen (Los Angeles Chargers), Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Tight end - Travis Kelce (Kansas City Chiefs), David Njoku (Cleveland Browns)

Tackle - Laremy Tunsil (Houston Texans), Dion Dawkins (Buffalo Bills), Terron Armstead (Miami Dolphins)

Guardia - Quenton Nelson (Indianapolis Colts), Joel Bitonio (Cleveland Browns), Joe Thuney (Kansas City Chiefs)

Centro - Creed Humphrey (Kansas City Chiefs), Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)

Difesa

Defensive end - Myles Garrett (Cleveland Browns), Maxx Crosby (Las Vegas Raiders), Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Guardie interne - Chris Jones (Kansas City Chiefs), Quinnen Williams (New York Jets), Justin Madubuike (Baltimore Ravens)

Linebacker esterni - TJ Watt (Pittsburgh Steelers), Khalil Mack (Los Angeles Chargers), Josh Allen (Jacksonville Jaguars)

Linebacker interno/medio - Roquan Smith (Baltimore Ravens), Patrick Queen (Baltimore Ravens)

Cornerback - Pat Surtain II (Denver Broncos), Sauce Gardner (New York Jets), Jalen Ramsey (Miami Dolphins), Denzel Ward (Cleveland Browns)

Free safety - Justin Simmons (Denver Broncos), Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers)

Strong safety - Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Squadre speciali

Long snapper - Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Punter - AJ Cole (Las Vegas Raiders)

Placekicker - Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Rimbalzatore - Marvin Mims Jr. (Denver Broncos)

Special teamer - Miles Killebrew (Pittsburgh Steelers)

Fonte: edition.cnn.com