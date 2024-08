L'ex moglie si trasferisce con Oliver Pocher e i bambini.

Non più una coppia, ma Oliver Pocher e Sandy Meyer-Wölden vivono sotto lo stesso tetto a Colonia. Nella loro podcast congiunta, la 41enne rivela che si trasferisce lì con i loro figli. Questa decisione è stata presa durante un "grande incontro di famiglia".

Il comico Oliver Pocher e la sua ex moglie Sandy Meyer-Wölden sembrano aver deciso di vivere insieme a Colonia, come hanno rivelato nel loro ultimo episodio del podcast "Die Pochers! Freshly Recycled". Meyer-Wölden ha dichiarato: "Siamo ufficialmente tornati in Germania. Dopo un importante incontro di famiglia a cui ha partecipato anche Oli, abbiamo deciso di trasferirci di nuovo a Colonia".

Meyer-Wölden, rivolgendosi a Pocher, ha chiesto: "Chi avrebbe mai pensato che saresti riuscito a farmi tornare a Colonia?". I due erano stati insieme dal 2009 al 2013 e hanno una figlia e due gemelli. Ora sono ex coniugi amichevoli e collaborano a progetti together.

Entrambi Murray-Wölden e Pocher hanno figli da matrimoni precedenti. I loro figli - una ragazza e due ragazzi - si trasferiranno da Miami a Colonia quest'estate. Al momento, i figli più piccoli di Meyer-Wölden rimarranno negli Stati Uniti.

Attualmente, Meyer-Wölden e i suoi figli vivranno con Pocher. "Sì, è questo il piano attuale perché è difficile trovare un nuovo appartamento subito", ha spiegato Pocher. "Per fortuna, la casa è abbastanza grande, sinceramente".

Meyer-Wölden, condividendo la decisione con Pocher, ha detto: "Non mi trasferirò subito in un nuovo appartamento, quindi resterò con te per un po'". Pocher, accettando la situazione, ha risposto: "Non mi dispiacerà condividere lo spazio per un po', perché renderà la transizione più semplice per tutti".

Leggi anche: