- L'ex moglie di Tobey Maguire ha svelato il suo prossimo matrimonio.

Gioia per Jennifer Meyer Post-Tobey Maguire: la designer di gioielli Meyer (47) ora fidanzata con il ragazzo Ogunlesi (33). Ha sfoggiato il suo lussuoso anello di fidanzamento su Instagram, accompagnato dalla semplice didascalia "SÌ" con un emoji a forma di cuore eterno.

Conosciuta per la sua relazione con la star di "Spider-Man", Tobey Maguire, Meyer e Maguire sono stati insieme dal 2003 al 2016. Insieme, hanno avuto un figlio e una figlia. La loro unione di 13 anni è finita nel 2020, ma mantengono ancora un buon legame grazie all'amore per i loro figli.

Con il suo nuovo percorso, le colleghe famose si sono unite ai festeggiamenti. Il suo annuncio di fidanzamento ha suscitato un'ondata di congratulazioni da parte dell'élite di Hollywood. L'attrice Goldie Hawn (78) ha scritto: "Questo ci fa sorridere a tutti. Ti adoriamo!"

Hanno fatto gli auguri anche Jennifer Garner, Olivia Munn, Paris Hilton, Jenna Dewan e Vanessa Bryant. Kelly Rowland (43) ha esclamato: "Sono così felice per voi due! Congratulazioni!!!", mentre Gabrielle Bernstein (44) l'ha definito "la massima manifestazione". Meyer gode di una reputazione di alto profilo nel mondo delle celebrità, avendo come amiche intime Jennifer Aniston (55) e Courteney Cox (60).

