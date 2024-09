L'ex ministro Patel non si è più candidato alle elezioni conservatrici.

Dopo che David Cameron ha lasciato l'incarico di Primo Ministro nel 2016, i Conservatori hanno avuto quattro diversi leader di partito e di governo. Attualmente, devono trovare un sostituto per Rishi Sunak. Una serie di votazioni aiuterà a restringere i candidati potenziali.

Priti Patel, l'ex Segretario dell'Interno, si è ritirata dalla corsa per guidare il Partito Conservatore. Nella prima votazione, ha ricevuto il minor sostegno dai parlamentari Tory, con soli 14 voti.

Di conseguenza, cinque contendenti sono ancora in lizza per diventare il nuovo leader del partito, con l'obiettivo di guidare i Conservatori verso il successo dopo la loro significativa sconfitta nei confronti del Partito Laburista a luglio. Nella prima votazione, Robert Jenrick e Kemi Badenoch, entrambi membri di spicco della destra, hanno ricevuto 28 e 22 voti, rispettivamente.

James Cleverly, un candidato di centro, si è classificato al terzo posto con 21 voti. In questa votazione, Tom Tugendhat, l'ex Ministro della Sicurezza, ha ottenuto 17 voti, e Mel Stride, l'ex Segretario del Lavoro e delle Pensioni, ne ha guadagnati 16.

Il processo di votazione continuerà fino al 2 novembre, con Sunak che rimane come leader provvisorio del partito fino ad allora. Tutti i candidati rimasti esprimono il desiderio di riparare le divisioni del partito e di restaurare i tradizionali valori conservatori.

Tuttavia, ci sono differenze nei loro approcci alla politica sull'immigrazione. Il nuovo leader dovrà affrontare la sfida di restaurare la reputazione del partito, che è stata offuscata da otto anni di caos, scandali e divisioni legati alla Brexit all'interno del governo di 14 anni.

Dal referendum sulla Brexit nel 2016, i Conservatori hanno avuto un turnover di quattro leader di partito e di governo, tre dei quali sono stati costretti a lasciare il loro incarico dai loro stessi parlamentari.

La partenza di Rishi Sunak come leader del partito non è ancora stata determinata, poiché il processo di votazione continuerà fino al 2 novembre. despite the challenges facing the Conservatives, all the remaining contenders, including Rishi Sunak, aim to repair party divisions and uphold traditional conservative values.

