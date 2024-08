- L'ex membro della RAF Garweg catturato?

A Berlino-Spandau, martedì sera è stato arrestato provvisoriamente un uomo in relazione alla ricerca di due ex terroristi dell'RAF. L'operazione è stata condotta congiuntamente con la Polizia Federale seguendo una segnalazione del pubblico, ha dichiarato un portavoce dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Bassa Sassonia (LKA). L'identità della persona sta attualmente essere determinata, ma il portavoce non ha specificato quanto tempo ci vorrà per questo processo.

Secondo un rapporto di "Bild", l'informatore ha riconosciuto l'uomo, seduto su un ICE, come Ernst-Volker Staub. Il portavoce dell'LKA ha confermato solo che l'arresto era in relazione alla ricerca di Burkhard Garweg (55) e Ernst-Volker Staub (69). Secondo le informazioni dell'Agenzia Tedesca di Stampa, un confronto del DNA dovrebbe chiarire se la persona in questione è Garweg.

La Direzione della Polizia Federale di Berlino ha dichiarato che un uomo è stato arrestato provvisoriamente durante un controllo della persona martedì intorno alle 21:00. Si trova attualmente in custodia a Berlino, ha dichiarato un portavoce.

Dal 2015, la procura di Verden sta indagando sui ex terroristi dell'RAF Staub, Daniela Klette e Garweg per tentato omicidio e tentato e consumato rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio a Berlino-Kreuzberg. La polizia, guidata dall'LKA della Bassa Sassonia, la cercava da decenni. La ricerca di Staub e Garweg continua. Appartenevano alla cosiddetta terza generazione della sinistra estrema Red Army Faction (RAF). Nel 1998, l'RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è dichiarata sciolta.

L'arresto alla stazione di Berlino-Spandau potrebbe essere potenzialmente collegato ai timori di estremismo, poiché quelli arrestati sono associati alla terza generazione della sinistra estrema Red Army Faction (RAF). L'indagine su Burkhard Garweg e Ernst-Volker Staub per tentato omicidio e rapina è in corso dal 2015 a causa della loro partecipazione ad attività estremiste.

Leggi anche: