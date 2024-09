L'ex membro della nazionale fa un'entrata impressionante nella prima partita, rispecchiando le emozioni della partenza

L'addio da Berlino è stato caotico, causando frustrazione tra i compagni dell'Unione. Tuttavia, per Robin Gosens, il viaggio di ritorno in Italia ha portato una gratificazione immediata. Ha aiutato la Fiorentina a conquistare un punto nel suo debutto.

Gettato in campo pochi giorni dopo il suo trasferimento alla Fiorentina, Robin Gosens ha segnato il suo debutto con una prestazione eccezionale. Il internazionale tedesco, fresco della sua partenza dall'Union Berlin, aveva raggiunto il club italiano poche ore prima della chiusura della finestra di trasferimento. Il suo gol esplosivo in recupero ha sigillato un pareggio per 2-2 per la Fiorentina contro il Monza domenica sera.

Gosens aveva trascorso la stagione precedente con l'Union Berlin, passando dall'Inter Milan per una cifra sostanziosa di 13 milioni di euro e diventando il giocatore più costoso della storia dell'Union. Nonostante il suo passato impressionante con l'Atalanta Bergamo e l'Inter Milan, Gosens ha faticato a impressionare a Berlino, soprattutto durante la lotta per non retrocedere. Le voci di un trasferimento circolavano da mesi, ma la sua partenza improvvisa durante la partita contro il FC St. Pauli (vittoria per 1-0) ha sorpreso molti.

Le sue precedenti esperienze in Italia includevano un periodo all'Atalanta Bergamo e all'Inter Milan, rendendo questo il suo terzo club italiano.

Il manager Heldt ha rivelato che la decisione di Gosens di andarsene era stata motivata da ragioni personali. "Aveva sempre espresso il desiderio di andarsene se si fosse presentata l'occasione", ha detto Heldt del terzino sinistro. "Non ha senso tenere un giocatore che non è completamente coinvolto". Khedira, suo compagno di squadra, ha espresso la sua delusione per il trasferimento, annunciato meno di cinque ore prima dell'inizio della stagione: "È un disastro. Anche le persone intelligenti dovrebbero ricordare che non siamo solo calciatori, ma anche esseri umani".

Ma per Gosens, il capitolo della sua carriera a Berlino era chiuso e ora era tornato dove si sentiva più a casa. Nel suo primo incontro per il suo nuovo club, la Fiorentina si è trovata in svantaggio per 0-2 all'inizio del terzo turno di Serie A contro il Milan, grazie ai gol di Djuric (18') e Daniel Maldini (32'). Kean, un'altra nuova firma, ha ridotto il divario poco prima della fine del primo tempo, e Gosens, che ha giocato l'intera partita, ha segnato il pareggio nei minuti di recupero (90+6). La Fiorentina non ha ancora conquistato la sua prima vittoria stagionale.

La Juventus Torino, campione in carica, ha subito il suo primo pareggio stagionale. Un pareggio a reti inviolate contro l'AS Roma li ha visti perdere il primo posto a favore dell'Inter Milan, che aveva sconfitto l'Atalanta Bergamo per 4-0 il giorno precedente. L'Inter, la Juventus, il Torino FC e l'Udinese Calcio ora si trovano in una situazione di parità a sette punti ciascuno.

Le categorie principali del viaggio calcistico di Gosens sono il suo periodo a Berlino, le sue prime esperienze in Italia all'Atalanta Bergamo e all'Inter Milan e il suo recente ritorno in Italia con la Fiorentina. Dopo aver attraversato un periodo difficile all'Union Berlin, il ritorno di Gosens in Italia ha portato un immediato boost, aiutando la Fiorentina a conquistare un pareggio nel suo debutto.

