- L'ex membro del Congresso americano Santos ha confessato l'inganno, rischiando diversi anni di prigione.

In precedenza, il deputato repubblicano George Santos ha ammesso frode e furto di identità

George Santos, l'ex deputato repubblicano che è stato rimosso dalla sua posizione a causa di una serie di menzogne e azioni strane, ha confessato di aver commesso frode e furto di identità. Come riportato da vari organi di stampa degli Stati Uniti, Santos, di 36 anni, eviterà così il processo imminente previsto per il mese prossimo. Tuttavia, sembra che una condanna detentiva sia imminente.

Il procuratore Breon Peace ha dichiarato ai media: "Ha mentito, ha rubato e ha truffato la gente". L'imputato si è scusato con i suoi precedenti elettori per le sue scelte discutibili.

Il percorso politico discutibile di George Santos

Santos è accusato di una varietà di reati, tra cui riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi pubblici. La sua ascesa alla ribalta politica nazionale è stata segnata da sospetti di inganno sin dall'inizio. Ha sostanzialmente fabbricato parti della sua biografia che ha presentato agli elettori nel 2022.

Man mano che la sua storia veniva sottoposta a maggiore scrutinio, sono emerse altre false affermazioni del politico, tra cui dettagli sulla sua istruzione, occupazione, famiglia e background religioso. Santos ha dichiarato falsamente un titolo di studio da un'università di élite e una carriera di successo nella pallavolo universitaria, oltre ad aver affermato falsamente di aver lavorato per la banca d'investimento Goldman Sachs e per la banca Citigroup.

Santos lascia il Parlamento nel 2023

La confessione di colpevolezza di Santos nello Stato di New York probabilmente significa che dovrà scontare una pena detentiva dopo la sua udienza di sentenza del 7 febbraio. Gli viene inflitta una pena minima di due anni e massima di circa 20 anni di reclusione. Inoltre, ha concordato di pagare oltre 370.000 dollari a titolo di risarcimento e ha espresso rimorso in tribunale.

Santos ha rappresentato un distretto dello Stato di New York alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per circa un anno prima di essere rimosso a dicembre 2023. Si è presentato come sostenitore dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Santos è stato espulso dalla Camera alla fine del 2023, dopo accuse schiaccianti contro di lui, che hanno portato a un voto chiaro.

