- L'ex marito presumibilmente aggredisce una donna con un coltello in un'area pubblica, secondo le forze dell'ordine.

Una donna di 36 anni è stata apparentemente uccisa dal suo ex coniuge con un coltello su una strada a Berlin-Zehlendorf. La donna ha subito gravi ferite da taglio e accoltellamento, come annunciato dall'ufficio del pubblico ministero. Nonostante i tentativi iniziali di rianimarla e operarla in ospedale, è deceduta lì.

Il 50enne ex marito della vittima è stato arrestato dalla polizia. Al momento, stanno valutando un'accusa di delitto passionale, anche noto come "femicidio" o presunto "onore offeso", in cui un uomo si vendica della sua ex moglie per averlo lasciato, come ha riferito il portavoce dell'ufficio del pubblico ministero alla dpa. both the suspect and the victim are of Lebanese origin and share four children.

Sebastian Büchner, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero, ha dichiarato al "B.Z." che oltre al movente, credono che il presunto autore si sentisse disonorato dalla separazione e abbia deciso di toglierle la vita.

In precedenza, c'erano state numerose istanze di abuso domestico da parte dell'uomo nei confronti della donna durante il matrimonio. Successivamente, la donna ha optato per la separazione e ha ottenuto ordini restrittivi e di protezione attraverso il tribunale. Tuttavia, l'ex marito è sospettato di averla aggredita fuori dalla sua porta.

L'aggressione mortale è avvenuta sul marciapiede davanti a un edificio residenziale sulla Hampstead Street, come riferito dalla polizia e dall'ufficio del pubblico ministero. Una unità di investigazione per omicidi presso l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (LKA) sta attualmente indagando sul caso.

Secondo "B.Z." e "Berliner Zeitung", circa 50 persone si sono riunite fuori dall'ospedale. Büchner ha rifiutato di commentare questo, ma ha dichiarato: "Non posso confermare alcun legame con una clan."

La polizia ha arrestato il sospetto in relazione alla morte della donna. Gli investigatori stanno valutando se questo incidente possa essere classificato come un crimine d'odio a causa del genere della vittima e del presunto movente dell'onore offeso.

