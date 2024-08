L'ex manager Rosen si preoccupa per il presunto "conflitto" della TSG

Al TSG 1899 Hoffenheim, l'uscita di Alexander Rosen ha causato un notevole scalpore. Due gruppi ultrà hanno annunciato la loro opposizione al club, arrivando addirittura a dichiarare "guerra" contro di esso. Con le elezioni presidenziali alle porte, il direttore sportivo a lungo termine Rosen ha rotto il silenzio per la prima volta.

Da quando è stato costretto a lasciare il TSG 1899 Hoffenheim, Rosen ha espresso la sua gratitudine verso il benefattore Dietmar Hopp. Il 45enne ex manager si rammarica di non aver potuto ringraziare i suoi molti collaboratori alla sua partenza.

In una dichiarazione all'agenzia di stampa tedesca, Rosen ha elogiato Hopp per la sua straordinaria fiducia in lui, nominandolo direttore sportivo di un club della Bundesliga a soli 33 anni.

Solo poche settimane prima dell'inizio della stagione della Bundesliga, il TSG ha avviato un cambiamento nel personale di gestione e si è separato dal direttore sportivo Rosen. Si dice che i soci della football operations GmbH, tra cui Hopp, hanno unanimemente concordato nel richiamare Rosen dal suo incarico.

Simone Engelhardt, rappresentante del socio di maggioranza in qualità di presidente ad interim dell'associazione registrata, ha citato la pianificazione futura come motivo. L'influenza e l'entourage di Hopp sono ancora considerati significativi al TSG.

Tensioni mentre si avvicinano le elezioni presidenziali

La rottura tra il club e la scena dei tifosi a causa del licenziamento di Rosen ha portato a un'escalation delle tensioni. Due gruppi ultrà hanno dichiarato guerra al club e hanno rifiutato qualsiasi dialogo. All'esordio in Bundesliga contro Holstein Kiel, i tifosi e i loro gruppi ultrà hanno protestato contro le politiche del club e hanno ritirato il loro sostegno alla squadra.

Nonostante le sue preoccupazioni per la situazione attuale, Rosen augura solo il meglio all'allenatore Pellegrino Matarazzo, alla squadra e a tutti i dipendenti dedicati che affrontano le sfide future. Rosen è stato con il TSG dal 2010 e è stato promosso a direttore sportivo l'anno scorso.

Un nuovo presidente verrà eletto alla prossima riunione dei membri del TSG lunedì. Il solo candidato confermato è il sindaco di Sinsheim Jörg Albrecht. Tuttavia, si vocifera che una persona della scena ultrà stia considerando di candidarsi per la posizione.

In risposta alla partenza di Rosen dal 1899 Hoffenheim, due gruppi ultrà hanno dichiarato guerra al club, giurando di rifiutare qualsiasi dialogo. despite the tensions, Rosen still wishes the best for coach Matarazzo, the team, and all the dedicated employees at the club, where he has served since 2010 and held the position of sports director for a year.

Leggi anche: