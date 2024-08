- L'ex leader di Opel, Lohscheller, assume il controllo da Polestar

La casa costruttrice di veicoli elettrici di lusso Polestar ha annunciato che Michael Lowschaller assumerà il ruolo di CEO a partire dal 1º ottobre. La società svedese-cinese ha elogiato l'abbondante esperienza di Lowschaller nel settore automobilistico per il ruolo. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di CEO presso Opel, il costruttore vietnamita di automobili Vinfast e il costruttore americano di camion Nikola. L'attuale CEO di Polestar, Thomas Ingolath, che ha guidato il marchio fin dalla sua nascita sei anni fa, lascerà il posto.

Lowschaller ha espresso entusiasmo nel unirsi a Polestar durante una fase "eccitante" della storia dell'azienda. Ha elogiato Polestar per aver creato una nicchia come "uno dei marchi più allettanti e innovativi nel settore dei veicoli elettrici". Non vede l'ora di accelerare questa crescita insieme alla squadra.

Ingolath ha espresso gratitudine verso i dipendenti di Polestar per il loro sostegno nella creazione del marchio. Ha augurato a Lowschaller "tutto il meglio per le prossime avventure di Polestar".

Polestar, filiale della cinese Geely e della svedese Volvo, è stata fondata nel 2017 e si rivolge al mercato di lusso, offrendo i suoi veicoli in 27 paesi in tutto il mondo.

