L'ex leader del Centro Islamico lascia la Germania

A seguito del divieto dell'organizzazione estremista identificata, Islamic Center Hamburg (IZH), il suo leader storico, Mohammad Hadi Mofatteh, 57 anni, è stato ordinato di lasciare la Germania. Il dipartimento dell'Interno di Amburgo ha emesso un ordine di espulsione nei suoi confronti questa settimana, con un termine di 14 giorni per la partenza, altrimenti dovrà affrontare l'espulsione a proprie spese. La scadenza per questo provvedimento è il 11 settembre 2024 e qualsiasi tentativo di rientrare o risiedere in Germania durante questo periodo potrebbe comportare una pena detentiva di tre anni.

Mohammad Hadi Mofatteh ha ricoperto il ruolo di leader dell'IZH dal periodo estivo del 2018, dopo aver servito come ufficiale deputato del leader supremo iraniano Ali Khamenei in Germania fino a poco tempo fa, secondo l'Ufficio di Stato per la Protezione della Costituzione di Amburgo.

Il governo tedesco sorveglia la Moschea Blu

La ministra federale dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha bandito l'IZH il 24 luglio, definendolo un "prominente canale di propaganda iraniana in Europa". Da allora, il governo ha sequestrato le proprietà e le strutture del centro, nonché cinque sottorganizzazioni affiliate. Inoltre, l'amministrazione della Moschea Blu, una struttura legata all'IZH, è ora sotto la sorveglianza federale.

L'IZH è stata valutata dall'agenzia per la protezione della costituzione come un'organizzazione il cui scopo è diffondere l'insegnamento islamico in linea con la comprensione della leadership iraniana. L'Ufficio federale per la Protezione della Costituzione considera l'IZH la rappresentanza più significativa della Repubblica Islamica dell'Iran in Germania, insieme all'ambasciata.

Nel novembre 2022, il Bundestag ha invitato il governo federale a indagare se e come l'IZH potesse essere chiusa come base per le operazioni del regime iraniano in Germania. Separare le pratiche religiose dalle attività estremiste nelle associazioni religiose può essere difficile e questi divieti non sono comuni.

