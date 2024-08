- L'ex leader del Centro Islamico ha l'ordine di lasciare il Paese.

Intorno a un mese dopo il divieto del Centro Islamico di Amburgo (IZH), considerato estremista, il suo ex leader è ora atteso per lasciare la Germania. Questa settimana, il dipartimento dell'Interno di Amburgo ha emesso un avviso di espulsione a Mohammad Hadi Mofatteh, 57 anni, e un portavoce lo ha confermato. All'inizio non c'erano notizie sul suo attuale luogo di residenza nel paese.

Il decreto gli impone di lasciare la Germania entro due settimane. In caso contrario, verrà espulso a proprie spese nel suo paese d'origine entro l'11 settembre 2024. Inoltre, gli è vietato di rientrare o risiedere in Germania, con il rischio di una pena detentiva fino a tre anni in caso di disobbedienza. Questa notizia è stata anticipata dalla radio NDR 90.3.

In precedenza, rappresentante del regime iraniano

Mohammad Hadi Mofatteh ha servito come leader dell'IZH dal verano del 2018. Secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Amburgo, ha agito come rappresentante ufficiale del leader supremo dell'Iran Ali Khamenei in Germania fino a poco tempo fa.

Per il senatore dell'Interno di Amburgo Andy Grote (SPD), l'espulsione dopo il divieto del Centro Islamico di Amburgo è il passo successivo delle autorità, come ha dichiarato in risposta a una domanda. "Come il più alto emissario religioso del regime di Tehran, il suo soggiorno in Germania è giunto al termine. Continueremo a combattere l'estremismo islamico con tutte le nostre forze e utilizzeremo tutte le misure relative alla residenza".

Verso la fine del 2022, anche il vice leader dell'IZH, Seyed Mousavifar, è stato espulso dalla Germania a causa dei suoi legami con la milizia libanese Hezbollah. In precedenza, aveva tentato di ribaltare l'ordine di espulsione presso la Corte Amministrativa Superiore di Amburgo, ma senza successo. L'organizzazione terroristica filoiraniana è stata proibita in Germania dal 2020.

Descritto come "il centro di propaganda dell'Iran in Europa"

Il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha proibito l'IZH il 24 luglio, definendolo "un importante canale di propaganda dell'Iran in Europa". Gli officiali dell'IZH hanno respinto le motivazioni dell'ordine di divieto, secondo cui l'associazione e la moschea erano controllate dal governo iraniano, perseguivano obiettivi incostituzionali e propagavano l'ideologia della Rivoluzione Islamica in Germania, come "accuse non verificate" che intendono contestare attraverso azioni legali.

Le autorità di legge in tutto il paese hanno sequestrato beni e strutture del centro e di cinque filiali associate alla fine di luglio. Da allora, la Moschea Blu è stata anche sotto il controllo federale.

Raccolte settimanali per la riapertura della Moschea Blu

Centinaia di fedeli si riuniscono ogni settimana fuori dalla Moschea Blu chiusa sul Hamburger Außenalster per pregare e protestare per il ripristino del luogo di culto.

