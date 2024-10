L'ex governatore di New York David Paterson e il suo figliastro sono stati aggrediti vicino alla loro residenza.

Intorno alle 20:30 ET su Second Avenue vicino alla East 96th Street, le autorità hanno trovato un uomo di 20 anni con ferite al volto e un uomo di 70 anni con ferite alla testa, come riportato dal Dipartimento di Polizia di New York senza rivelare le identità delle vittime.

Non sono stati forniti dettagli sulla causa delle loro ferite o gli eventi che hanno portato all'incidente, ma le autorità hanno dichiarato di stare indagando e cercando almeno cinque sospetti.

Paterson e il suo figliastro sono stati apparentemente attaccati da un gruppo di individui con un precedente di interazioni con il figliastro, secondo una dichiarazione del portavoce di Paterson, Sean Darcy, a CNN. Entrambi hanno subito ferite ma sono riusciti a respingere i loro aggressori. Sono stati quindi ricoverati in ospedale e successivamente dimessi, secondo un aggiornamento di Darcy.

Darcy ha anche menzionato che l'unica richiesta del governatore Paterson è che le persone evitino di sfruttare questo incidente sfortunato per scopi personali o politici. Il governatore e sua moglie, Mary, hanno espresso gratitudine per la rapida risposta della polizia e il sostegno ricevuto da una vasta gamma di fonti.

Paterson, che è diventato governatore nel marzo 2008 dopo le dimissioni del governatore Eliot Spitzer, ha lasciato l'incarico nel dicembre 2010.

In una nota finale, Darcy ha menzionato che l'interesse principale di Paterson al momento è la partita dei playoff dei New York Mets contro i Philadelphia Phillies nel pomeriggio di sabato.

"L'interesse principale del governatore Paterson oggi è Kodai Senga e i New York Mets, ma forniamo qualsiasi aggiornamento aggiuntivo necessario", ha concluso Darcy.

