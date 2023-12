L'ex giocatore NBA Keith Appling si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado

Appling, che ha giocato con gli Orlando Magic nel 2016, si è dichiarato colpevole in un tribunale del Michigan per un'accusa di omicidio di secondo grado e possesso di armi da fuoco.

L'accordo di patteggiamento è stato annunciato proprio quando il suo processo sarebbe dovuto iniziare lunedì.

Il 31enne Appling era stato accusato nel 2021 dell'omicidio del 66enne Clyde Edmonds, di cui Appling era parente.

Secondo i pubblici ministeri, l'accordo di patteggiamento di Appling prevede una pena da 18 a 40 anni nel Dipartimento di Correzione del Michigan e due anni di condanna consecutiva per il possesso di armi da fuoco.

Sarà condannato da un giudice del Michigan il 3 marzo.

"È stato chiaro che quest'uomo stava precipitando da tempo. Molti di coloro che hanno cercato di intervenire con questo imputato speravano che si mettesse sulla strada giusta e che ci rimanesse", ha dichiarato il procuratore della contea Kym Worthy nel 2021. "È sempre tragico quando una persona così promettente, talentuosa e con tante possibilità viene accusata di aver commesso il più grave dei crimini".

Il 22 maggio 2021, gli agenti di polizia sono stati chiamati in una casa di Detroit a causa di una sparatoria, dove hanno trovato la vittima sul prato con ferite multiple da arma da fuoco. Edmonds è stato portato in ospedale dove è stato poi dichiarato morto.

I procuratori affermano che Appling ha avuto una discussione con Edmonds per una pistola, dopodiché Appling ha sparato a Edmonds più volte prima di fuggire dalla scena.

Secondo l'accusa, la fidanzata di Appling, Natalie Bannister, avrebbe allontanato Appling dal crimine e non avrebbe detto la verità agli agenti che indagavano sul caso. Nel 2022, Bannister si è dichiarata colpevole di aver mentito a un ufficiale di pace ed è stata condannata a 18 mesi di libertà vigilata.

Appling ha trascorso alcuni anni produttivi con i Michigan State Spartans, finendo tra i leader della carriera del college per quanto riguarda le partenze, le partite giocate, i tiri liberi realizzati, i tiri da tre punti tentati e i punti.

Oltre a giocare per i Magic, ha partecipato al campionato di sviluppo della NBA, la G League, e ha giocato per squadre professionistiche in Messico e nella Repubblica Dominicana.

La CNN ha contattato gli avvocati di Appling per un commento.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com