L'ex giocatore NBA Adreian Payne ucciso a colpi di pistola a Orlando

Gli agenti dell'Ufficio dello sceriffo della Contea di Orange hanno risposto a una sparatoria poco dopo l'una di notte (ora dell'est) di lunedì, dove hanno trovato Payne, 31 anni, colpito da un proiettile.

L'uomo che ha sparato, successivamente identificato dalla polizia come Lawrence Dority, è rimasto sulla scena ed è stato trasportato al quartier generale dell'Ufficio dello sceriffo della Contea di Orange dove è stato interrogato dai detective della omicidi.

Dority è stato arrestato con un mandato per omicidio di primo grado e trasportato al carcere della Contea di Orange, secondo la dichiarazione. Al momento non è chiaro se abbia un avvocato e non si conosce il movente della sparatoria.

Payne ha giocato quattro stagioni come centro nei Michigan State Spartans, dove la sua squadra ha vinto due volte il campionato della Big Ten.

È stato scelto al primo turno del draft NBA 2014 dagli Atlanta Hawks e ha giocato quattro stagioni in NBA con gli Hawks, i Minnesota Timberwolves e gli Orlando Magic.

Ha poi giocato a livello internazionale, tra cui in Cina, Grecia, Francia, Turchia e Lituania, secondo un comunicato stampa del programma di basket maschile di Michigan State.

"Sono sotto shock per la tragica notizia della morte di Adreian Payne", ha dichiarato l'allenatore di Michigan State Tom Izzo in un comunicato. "Le nostre preghiere sono con la sua famiglia, i suoi compagni di squadra e i suoi cari", ha aggiunto.

"Adreian era amato dai suoi compagni di squadra e dagli allenatori, che hanno rispettato la sua crescita come giocatore e come persona. È arrivato a Michigan State con una tonnellata di talento grezzo e si è impegnato per raggiungere il suo obiettivo di diventare un giocatore NBA".

Izzo ha aggiunto che Payne sarà ricordato dai tifosi degli Spartans per il suo "cuore gentile" e per la sua amicizia con Lacey Holsworth, una bambina di otto anni colpita da neuroblastoma nel 2012 e scomparsa nel 2014.

"Oggi è un giorno difficile e triste per la famiglia Spartan di basket. Dopo la laurea, Adreian tornava regolarmente a East Lansing", ha aggiunto Izzo.

"Così facendo, ha sviluppato e rafforzato i rapporti con i giocatori di tutte le epoche. Oggi ho sentito molti di quei giocatori, ognuno dei quali ha vissuto un momento di sconforto e ognuno ha un bel ricordo di Adreian".

Fonte: edition.cnn.com