L'ex giocatore nazionale Nico Schulz continua la sua ricerca di una nuova squadra

Un po' di tempo fa, Borussia Dortmund ha deciso di risolvere anticipatamente il contratto con l'ex calciatore della DFB Nico Schulz. Oggi, il terzino sinistro ha trovato una nuova squadra in cui sentirsi a casa. La sua nuova squadra è nel cuore della capitale turca, ma non giocherà per una squadra di prima divisione.

Dopo un lungo periodo di assenza dal campo, Nico Schulz, ora 31enne, ha firmato per l'MKE Ankaragücü. Si tratta di una squadra di seconda divisione in Turchia e si dice che Schulz abbia firmato un contratto biennale. L'ultima partita ufficiale di Schulz risale al 7 maggio 2022, quando ha vinto 3-1 contro la SpVgg Greuther Fürth. Il suo valore di mercato è ora sceso a 600.000 euro, secondo transfermarkt.de.

Nel 2019, Dortmund ha speso circa 25 milioni di euro per acquistare Schulz dal Hoffenheim e ha firmato un contratto quinquennale con il difensore. Purtroppo, gli infortuni, la scarsa forma e i problemi fuori dal campo hanno limitato Schulz a sole 61 partite ufficiali per Dortmund, segnando un gol e fornendo tre assist. Il contratto di Schulz con Dortmund è scaduto quest'estate 2023, con voci che suggeriscono che abbia ricevuto un'indennità di fine rapporto di circa 2,5 milioni di euro.

Schulz ha rappresentato la Germania 12 volte a livello internazionale, segnando due gol. Uno dei suoi gol è arrivato in un'amichevole contro il Perù, mentre l'altro è arrivato nelle qualificazioni europee contro l'Olanda. Nel 2016, Schulz ha segnato il gol vincente contro l'Olanda all'Amsterdam Arena, con Marco Reus che ha fornito l'assist. Reus è poi passato ai Los Angeles Galaxy della MLS.

Prima di unirsi all'MKE Ankaragücü, Schulz si stava mantenendo in forma allenandosi con la squadra della Regionalliga SV Babelsberg. Tuttavia, il suo breve periodo lì ha attirato critiche, particolarmente sui social media. Le critiche sono derivate dalle accuse contro Schulz per aver aggredito fisicamente la sua ex-partner incinta in tre occasioni nel 2020.

In seguito, a febbraio 2023, il tribunale distrettuale di Dortmund ha provvisoriamente archiviato le accuse contro Schulz per lesioni personali. Schulz è stato accusato di aver aggredito la sua ex-partner tre volte, ma il suo avvocato ha sostenuto che il suo cliente aveva commesso errori nella relazione, ma non come descritto nell'atto d'accusa. Alla fine, Schulz è stato condannato a una multa di 150.000 euro e ha dovuto fare una donazione a organizzazioni benefiche. Inoltre, si dice che Schulz abbia fatto pace con la sua ex-partner attraverso un processo di riconciliazione vittima-offensore extragiudiziale.

Dopo la sua partenza dal Borussia Dortmund, Nico Schulz ha

Leggi anche: