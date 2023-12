L'ex giocatore della NFL Mike Williams è morto per una sepsi dentale, secondo il medico legale

Williams è morto il 12 settembre a Tampa, in Florida, in seguito a un incidente edile, come ha riferito in precedenza la CNN. Secondo l'ufficio del medico legale, il 21 agosto il 36enne ha subito un incidente sul lavoro in cui "pesanti forniture gli sono finite in testa".

È stato quindi ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale della zona. È andato in arresto cardiaco prima di essere intubato e sedato, si legge nel rapporto.

La causa del decesso è stata indicata come "sepsi batterica con ascessi cerebrali e polmonite necrotizzante da lavoro dovuta a carie multiple e radici dei denti trattenute", si legge nel rapporto preliminare del medico legale. Secondo l'ufficio del medico legale, il rapporto completo dell'autopsia sarà reso noto in seguito.

La modalità di morte di Williams è indicata come naturale. Anche le malattie cardiovascolari sono state indicate come un fattore determinante.

In un'e-mail inviata alla CNN sabato mattina, il portavoce dell'ufficio del medico legale della contea di Hillsborough, Chris Wilkerson, ha dichiarato che, con i registri della contea risalenti alla "metà degli anni '80", questo è il primo decesso noto attribuibile a una sepsi dentale.

Williams è stato scelto dai Tampa Bay Buccaneers al quarto giro del Draft NFL del 2010, dopo essere uscito dalla Syracuse University. Nativo di Buffalo, New York, Williams è stato votato al secondo posto per l'Associated Press Offensive Rookie of the Year dopo aver ricevuto 65 passaggi per 964 yard e 11 touchdown. Ha iniziato tutte le 16 partite dei Buccaneers nel suo anno da rookie.

Williams ha giocato quattro stagioni con Tampa Bay, poi la squadra della sua città natale, i Buffalo Bills, lo ha acquistato. Con i Bills ha giocato una stagione.

In carriera Williams ha ricevuto 223 ricezioni per 3.089 yard e 26 touchdown in 63 partite nella NFL.

Fonte: edition.cnn.com