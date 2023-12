L'ex giocatore della NBA G League ha confessato di aver rapito e ucciso una donna scomparsa a Las Vegas, secondo la polizia

Comanche, 27 anni, e Sakari Harnden, 19 anni, sono stati arrestati la settimana scorsa con l'accusa di aver rapito l'amica di Harnden, Marayna Rodgers, ma la polizia ha iniziato a perseguire l'accusa di omicidio contro Comanche e Harnden dopo il ritrovamento dei resti di Rodgers, ha dichiarato il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas in un comunicato stampa di domenica.

Un mandato di arresto della polizia indica che Comanche e Harnden sono accusati di omicidio per la morte di Rodgers. I Kings, affiliati ai Sacramento Kings, hanno annunciato venerdì che Comanche è stato rilasciato dalla squadra.

Nel mandato, depositato presso il tribunale distrettuale della contea di Clark, la polizia afferma che i due hanno attirato la vittima in un luogo isolato con la scusa di un accordo di prostituzione. La coppia ha poi strangolato Rodgers nel veicolo di Harnden, prima di gettare il corpo in un fosso e di ricoprirlo di pietre, secondo il documento del tribunale esaminato dalla CNN.

Dopo la sua confessione, Comanche ha mostrato agli investigatori il luogo in cui era stato sepolto il corpo di Rodgers, ha dichiarato la polizia.

La CNN ha contattato gli avvocati che rappresentano Comanche e Harnden per un commento sulle accuse.

"Sakari e Chance hanno iniziato a mettere a punto un piano per attirare Marayna lontano dai suoi amici in modo da poterla uccidere", ha dichiarato la polizia nel mandato di arresto. "Chance e Sakari non sono riusciti a trovare qualcuno che li aiutasse a compiere l'omicidio, così hanno deciso di farlo da soli".

Secondo la polizia, la scomparsa della Rodgers è stata denunciata il 7 dicembre, due giorni dopo l'ultima volta che era stata vista con degli amici e aveva organizzato un incontro con Harnden e Comanche.

Dopo gli arresti, gli investigatori hanno ottenuto informazioni che li hanno portati a trovare i resti della Rodgers in una zona desertica di Henderson, a circa 20 miglia a sud-est di Las Vegas, secondo la polizia.

Secondo il mandato, Comanche ha detto alla sua ex fidanzata in un messaggio: "Posso spezzarle il collo o strangolarla". In un altro messaggio ha scritto: "Se ti procuri un bel pezzo di corda spessa o robusta posso farlo dal sedile posteriore. Come fanno gli assassini nei film".

Comanche è stato arrestato dal personale dell'FBI venerdì a Sacramento, in California, durante gli allenamenti degli Stockton Kings e ha rinunciato all'estradizione in un'udienza in tribunale a Sacramento martedì. I funzionari di Las Vegas hanno 30 giorni per riportarlo in Nevada per affrontare le accuse.

Harnden è comparsa in tribunale mercoledì e dovrà tornare in giudizio a febbraio. È apparsa in tribunale domenica, quando la sua cauzione è stata fissata a 500.000 dollari, come risulta dai registri del tribunale.

Melissa Alonso e Jessica Flynn della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com