- L'ex giocatore della Nazionale Max Kruse si trasferisce in "Big Brother"

Ex calciatore nazionale e professionista della Bundesliga Max Kruse si trasferisce nella casa di "Promi Big Brother". Il 36enne ha annunciato questa notizia durante un evento stampa di Sat.1, che trasmetterà il format insieme a Joyn a partire dal 7 ottobre. "Mi piace il dramma. Quindi sono proprio curioso", ha spiegato Kruse, che nella sua carriera ha giocato per squadre come Gladbach, Wolfsburg e Bremen. Recentemente, il calciatore ha fatto scalpore per le discussioni verbali con i suoi ex allenatori, tra cui l'ex ct Joachim Löw.

"Nessun interesse nel fare il bucato"

Sembra che ci sia anche qualche dramma in programma per la casa di "Promi Big Brother". "Penso che causerò anche qualche tensione perché sono proprio pigro. Non ho proprio intenzione di fare il bucato o le faccende. Non è proprio il mio stile", ha annunciato Kruse. "Ma chissà? Magari diventerò il marito di casa. Ma probabilmente no". Il format è già noto nella famiglia Kruse. La moglie di Kruse, l'influencer Dilara Kruse, ha partecipato a "Promi Big Brother" nel 2023.

Sat.1 ha presentato anche altri due candidati per la nuova stagione. Il reality star Mike Heiter (32) si trasferirà nella casa, situata a Colonia anche quest'anno. In precedenza, Heiter è stato visto alla competizione, l'RTL Dschungelcamp, dove ha causato dramma con una relazione turbolenta con la sua collega Leyla Lahouar. Ora sta seguendo con "Promi Big Brother". "Se vuoi definirsi una star del reality, devi fare parte di Big Brother", ha spiegato.

Mimi Fiedler esplora nuovi territori

Inoltre, l'attrice ex "Tatort" Mimi Fiedler (48) parteciperà, dicendo che questo è il suo primo vero format di reality. Ha suggerito che potrebbe essere in grado di bilanciare la mancanza di interesse di Max Kruse per alcune faccende domestiche. "Per me, pulire e riordinare è come fare yoga. Mi piace, a patto che non mi disturbino", ha detto l'attrice. Ha anche pianificato di ridisegnare la casa ogni giorno.

Sat.1 annuncerà altri partecipanti dello show a un data successiva. La coppia di conduttori sarà ancora Marlene Lufen e Jochen Schropp. I fan possono anche seguire uno streaming live 24 ore dalla casa. Lo scorso anno, la star del reality Yeliz Koc ha vinto lo show.

Altri concorrenti potrebbero scontrarsi con le abitudini pigre di Kruse, poiché ha rivelato di non avere interesse a fare le faccende all'interno della casa di "Promi Big Brother".

