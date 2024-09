L'ex giocatore del BVB rischia di essere escluso dalla prossima squadra

Dall'inizio del 2022, Nico Schulz non ha più calcato un campo da calcio. Il suo contratto con il Borussia Dortmund (BVB) è stato risolto nel 2021 a seguito di accuse di violenza. Recentemente, si stava allenando con la squadra della Regionalliga Babelsberg, ma anche questo periodo è giunto al termine.

Il calciatore Nico Schulz ha incrociato un altro ostacolo: solo un giorno dopo che era stato reso noto che il terzino sinistro si stava allenando con l'SV Babelsberg 03 da quattro settimane, il calciatore professionista licenziato dal BVB è stato invitato ad andarsene. Katharina Dahme, presidente del consiglio di amministrazione del club, ha dichiarato al "Markische Allgemeine Zeitung" che "non si allenerà più con noi".

Dahme ha spiegato che "non c'è mai stata alcuna impegno da parte sua qui; era solo un accordo temporaneo a causa di legami personali". Suo fratello minore Gian Luca gioca per Babelsberg da un anno e l'allenatore André Meyer era l'allenatore della U17 dell'Hertha BSC quando Schulz giocava ancora a Berlino.

Il giorno prima, Schulz aveva espresso la sua gratitudine verso Babelsberg, dicendo al "MAZ" che è una "buona squadra, tutti fantastici". Il direttore sportivo di Babelsberg, Paul Bachmeyer, ha descritto Schulz come un "ospite dell'allenamento" che "calcia un po' con loro", una decisione presa in consultazione con l'allenatore e il consiglio della squadra.

Gli ufficiali del club non hanno fornito motivi per cui Schulz non è più autorizzato a rimanere con il club del Brandeburgo. Tuttavia, la reazione del pubblico seguita al suo ingresso a Babelsberg a Potsdam è probabile che abbia giocato un ruolo significativo. L'SV Babelsberg 03 è noto per il suo impegno sociale. C'è stata molta rabbia verso il club sui social media.

Schulz è un personaggio pubblico controverso a causa delle accuse di violenza domestica. Il 31enne è stato processato per lesioni gravi in tre casi contro la sua ex partner incinta, che lo aveva accusato. I procedimenti si sono conclusi a febbraio con una multa di €150.000 da destinare a organizzazioni benefiche. Inoltre, Schulz avrebbe pagato un risarcimento alla sua ex partner nell'ambito di un accordo extragiudiziale.

I Babelsbergers si sono rifiutati di commentare il processo. "Non posso esprimere un'opinione su questo argomento e, per quanto ne so, non l'ha fatto nemmeno il tribunale", ha detto Bachmeyer. Dahme ha aggiunto: "Non possiamo esprimerci sulle accuse contro di lui perché non abbiamo informazioni in merito". Ha sottolineato: "Non contiamo su Nico Schulz per scopi sportivi e non dipende da noi".

Dal 2023 estate, Schulz è senza club. Il BVB ha risolto il suo contratto anticipatamente quando la sua ricerca di un nuovo club non è andata a buon fine. La sua ultima apparizione risale al 7 maggio 2022. Nel 2019, il terzino sinistro è passato al BVB dalla TSG Hoffenheim per €25 milioni. In precedenza, il nativo di Berlino aveva anche giocato per il Borussia Mönchengladbach e l'Hertha BSC. Schulz ha rappresentato la nazionale 12 volte tra agosto 2018 e novembre 2020, segnando due goal.

Nonostante la gratitudine espressa verso Babelsberg, il periodo di allenamento di Nico Schulz con il club è giunto al termine a causa di una decisione presa dagli ufficiali del club. Secondo Katharina Dahme, il soggiorno del calciatore era temporaneo e non ha mai comportato un impegno formale.

Leggi anche: