L'ex generale Ryan sostiene la superiorità strategica di Kiev su Mosca

Occorre che i leader occidentali prendano appunti dalla coraggiosa leadership di Kyiv, suggerisce l'ex generale australiano Ryan nel suo nuovo libro. Nonostante il sostegno occidentale deludente per l'Ucraina, il suo esercito mantiene vantaggi strategici chiave.

Dopo due anni e mezzo di conflitto tra Russia e Ucraina, né la vittoria né la sconfitta sembrano vicine. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato lunedì a ABC News che Kyiv si sta avvicinando alla fine del conflitto con Mosca. Zelenskyy ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è spaventato a causa dell'offensiva nell'area russa di Kursk. Durante una visita di una settimana negli Stati Uniti, Zelenskyy sta chiedendo ulteriore assistenza per l'Ucraina. Ha presentato il suo piano in quattro punti per il successo, che comprende approcci militari, politici, diplomatici ed economici.

Le strategie per il successo sono il tema principale del nuovo libro del maggiore generale australiano in pensione Mick Ryan, intitolato "The War for Ukraine - Strategy and Adaptation under Fire". In esso, l'australiano esamina l'adattabilità di entrambe le parti in conflitto, nonché degli Stati Uniti e dei paesi NATO, e fornisce un'analisi iniziale delle dinamiche strategiche del conflitto. Ryan, che pubblica settimanalmente resoconti e analisi della situazione nel suo newsletter "Futura Doctrina", dichiara a ntv.de: "Possiamo trarre preziose lezioni su come le nazioni si coinvolgono nei conflitti e come possono prevenirli".

Perché dedicare un intero libro di 227 pagine a queste lezioni? "Questo conflitto rappresenta l'esempio più ovvio di bene contro male". Se questa chiarezza non è sufficiente a scuotere l'Occidente dalla sua "reluttanza strategica" degli ultimi 30 anni, Ryan afferma che è difficile immaginare "cosa potrebbe spingerci verso una posizione più proattiva nella difesa dei nostri sistemi democratici contro la Cina e Putin e altri".

La riluttanza strategica dell'Occidente, compresa la Germania, è evidente nel ritmo lento delle forniture di armi, sostiene Ryan a ntv.de. In generale, l'Occidente manca di una strategia appropriata per porre fine al conflitto in Ucraina. "Offriamo assistenza finché è necessaria" non è una strategia, ma uno slogan, afferma Ryan. A metà settembre è stato rivelato che gli Stati Uniti hanno ora una strategia per l'Ucraina - ma rimane riservata.

L'operazione Kursk mostra l'adattabilità

"Il fattore più importante è garantire che l'intento dell'assistenza sia chiaro, e cioè aiutare l'Ucraina alla vittoria", afferma Ryan. "Ma non vediamo questo messaggio". Si domanda se la strategia per l'Ucraina sia un tentativo di controllo dei danni minimalista da parte di funzionari statunitensi che potrebbero lasciare l'incarico dopo le elezioni negli Stati Uniti. Non si aspetta un cambiamento significativo nella politica degli Stati Uniti.

Il fatto che Zelenskyy stia presentando il suo piano di vittoria a Washington ora potrebbe essere il risultato di un calcolo strategico: il 1° agosto 2024, l'Ucraina ha lanciato la sua audace operazione nella regione russa di Kursk. Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, il suo obiettivo è, tra le altre cose, inviare un messaggio ai sostenitori occidentali dell'Ucraina, soprattutto gli Stati Uniti.

Non è chiaro se questa azione avrà successo. Tuttavia, per Ryan, il successo iniziale dell'offensiva di Kursk dimostra inequivocabilmente l'adattabilità dell'Ucraina a un conflitto dinamico. I soldati ucraini hanno assorbito le esperienze acquisite durante la controffensiva dello scorso anno.

In termini di strategia e adattamento, ci sono differenze sostanziali tra gli approcci degli ucraini e dei russi, secondo Ryan. L'Ucraina ha sviluppato un vantaggio asimmetrico in queste due aree rispetto alla Russia, conclude Ryan. Ryan sostiene che strategia e adattamento sono essenzialmente centrati sull'uomo, con le tecnologie che fungono da strumenti.

La "strategia dell'erosione" dell'Ucraina

L'approccio centralizzato e dall'alto verso il basso del'esercito russo è svantaggioso in questo senso, suggerisce Ryan. L'Ucraina ha un vantaggio perché le sue reti di comunicazione hanno gerarchie piatte, rendendo l'esercito ucraino più adattabile, in particolare a livello tattico, che è più adatto ai cambiamenti. Ciò non significa, secondo Ryan, che la Russia non possa o non si adatti, ma piuttosto che ci vuole più tempo e spesso è meno efficiente.

L'Ucraina sta perseguendo una strategia di "erosione". Ryan individua sette componenti principali della strategia di erosione dell'Ucraina: determinazione, campagna di influenza globale, azioni integrate civili-militari, sostegno estero, mobilitazione nazionale delle persone e delle risorse, condurre una guerra giusta e apprendimento e adattamento continui.

Ryan afferma che Kyiv mira a sottomettere la capacità di Mosca di condurre la guerra militarmente, politicamente ed economicamente attraverso l'Occidente. L'obiettivo è garantire che la Russia non possa realizzare la sua teoria della vittoria. Ryan scrive che una vittoria russa significherebbe "la sottomissione dello stato ucraino attraverso una combinazione di occupazione e accomodamento politico". Viceversa, Kyiv deve erosionare "la teoria della vittoria della Russia" attraverso "volontà" e "resistenza".

Mentre Ryan non prevede come finirà il conflitto, offre una guida per una vittoria sostenibile dell'Ucraina e delinea come dovrebbe apparire il sostegno occidentale di successo. Delinea diversi obiettivi subordinati, tra cui l'integrazione dell'Ucraina in una più ampia architettura di sicurezza, sia bilateralmente che multilateralmente, che porti all'adesione alla NATO. L'abilità dell'Ucraina di resistere all'aggressione russa dipende principalmente dai paesi occidentali e dal loro sostegno, che Ryan trova insoddisfacente.

Competenza di leadership richiesta per il rischio

La causa radicale, sostiene Ryan, è l'assenza di competenza di leadership tra i paesi. Potrebbero anche imparare dall'adattabilità dell'Ucraina. Ryan critica non solo il ritmo lento dell'assistenza, ma anche la strategia occidentale di autodifesa: "Ciò ci riporta all'incredulità causata dall'offensiva di Kursk: molti politici sono rimasti sorpresi perché non erano più abituati a decisioni così audaci". Questa mentalità deve cambiare.

In una chat con ntv.de, Ryan sottolinea l'importanza dell'audacia nei ruoli di leadership. "È essenziale entrare nella arena politica e convincere gli altri che le tue azioni sono giustificate, invece di limitarsi a soddisfare i desideri delle persone e cercare di metterli in pratica", spiega, esprimendo la sua disapprovazione. In qualità di stratega militare, evidenzia i rischi dell'esitazione occidentale nel suo libro, avvertendo: "Dovremmo esaminare e affrontare questa autodiffidenza dopo il conflitto. I strategi di Pechino e Tehran stanno sicuramente tenendo d'occhio questo".

