L'ex funzionario del Kentucky Kim Davis, che ha negato le licenze per i matrimoni omosessuali, deve oltre 360.000 dollari dopo la nuova sentenza

Kim Davis, ex cancellieredella contea di Rowan nel Kentucky nord-orientale, è diventata una figura nazionale nel 2015 quando ha sfidato la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Davis si rifiutò di firmare licenze di matrimonio a coppie dello stesso sesso, adducendo le sue convinzioni religiose. All'epoca, il giudice distrettuale degli Stati Uniti David Bunning la condannò per oltraggio alla corte e le ordinò di andare in prigione; la donna trascorse cinque giorni dietro le sbarre.

David Ermold e David Moore hanno citato in giudizio la Davis dopo essersi visti negare più volte la licenza di matrimonio da lei o dal suo ufficio. Nel 2022, Bunning ha stabilito che la Davis ha violato i loro diritti costituzionali e nel settembre 2023 una giuria ha riconosciuto alla coppia un risarcimento di 100.000 dollari.

La scorsa settimana, Bunning si è pronunciato a favore della coppia sulla questione se la Davis dovesse pagare le spese legali.

"Avendo ottenuto un giudizio sommario sulla responsabilità e un risarcimento danni da parte della giuria, i querelanti sono indiscutibilmente la 'parte prevalente' e hanno diritto a un compenso per le spese legali", ha scritto Bunning, che è stato nominato alla corte dall'ex presidente George W. Bush, nella sua ordinanza.

Gli avvocati di Davis avevano sostenuto che le ore fatturate dai legali del querelante erano eccessive, ma Bunning ha stabilito che "le ore spese e le tariffe applicate sono ragionevoli".

La Davis era rappresentata da avvocati del Liberty Counsel, un'associazione senza scopo di lucro che afferma di "promuovere la libertà religiosa, la sacralità della vita umana e la famiglia attraverso le controversie".

"Quest'ultima sentenza consente al Liberty Counsel di chiedere alla Corte di revocare il verdetto della giuria contro Davis perché non c'erano prove sufficienti per concedere ai querelanti un risarcimento monetario", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato. "Se la mozione verrà respinta, Liberty Counsel presenterà appello alla Corte d'Appello del Sesto Circuito".

La Davis ha perso la sua candidatura per la rielezione a cancelliere della contea nel 2018.

Fonte: edition.cnn.com