L'ex fidanzata di Tiger Woods ha intentato causa al golfista e al fondo fiduciario

La prima causa, depositata nell'ottobre del 2022, sostiene che un trust di proprietà di Woods ha violato il Florida Residential Landlord Tenant Act rompendo il contratto di locazione orale. Nel documento si legge che i danni effettivi "saranno probabilmente superiori a 30.000.000 di dollari". Woods non è citato come imputato nella causa di ottobre.

A dicembre, il trust ha presentato una mozione di archiviazione con pregiudizio in risposta alla denuncia della Herman, sostenendo che la controversia tra i due è iniziata quando Woods ha interrotto la sua relazione con la Herman a ottobre e l'ha informata "che non era più la benvenuta" nella casa di Woods.

Il documento afferma inoltre che l'accordo di non divulgazione (NDA) tra i due prevedeva "un arbitrato confidenziale per tutte le controversie tra" la Herman e Woods, e che la causa della Herman viola tale accordo. Una copia dell'accordo di non divulgazione è allegata alla mozione del trust di Woods, ma la versione disponibile al pubblico di tale documento è interamente redatta.

Lunedì è stata notificata a Woods una denuncia più recente volta ad annullare l'NDA. Entrambe le cause sono state intentate da Fisher Potter Hodas, uno specialista di diritto di famiglia con sede in Florida. La CNN ha contattato Fisher Potter Hodas per ulteriori commenti, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta.

La CNN ha anche contattato i rappresentanti di Woods per un commento, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta.

Il deposito di ottobre sostiene che la Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust di Woods ha posto illegalmente fine all'affitto della proprietà della coppia a Hobe Sound, in Florida, da parte della Herman.

Nel documento legale si legge che "l'imputato (Woods e il suo trust) ha scelto di impegnarsi in 'pratiche proibite', cioè l'auto-aiuto, causando... gravi danni emotivi al querelante. Le pratiche proibite sono state fatte intenzionalmente, con premeditazione e con premeditazione".

In particolare, la causa sostiene che "agenti dell'imputato" hanno detto alla Herman "di fare la valigia per una breve vacanza" prima di rivelarle che era rimasta chiusa fuori di casa all'arrivo in aeroporto. Il documento sostiene che gli avvocati del trust erano a disposizione per "affrontare" la Herman con "proposte per risolvere l'illecito che stavano commettendo".

Il documento sostiene inoltre che gli agenti di Woods e del trust hanno da allora rimosso gli effetti personali della Herman dalla proprietà e hanno "sottratto" oltre 40.000 dollari del suo denaro.

L'accordo di non proliferazione è stato firmato nell'agosto 2017, secondo il documento del tribunale, ma la Herman ritiene che sia "non valido e inapplicabile".

Il documento rileva che durante il contenzioso, un trust controllato da Woods ha avviato un arbitrato contro la Herman sulla base dell'NDA, esprimendo così la convinzione che l'accordo sia ancora valido.

Il documento chiede che la "presunta clausola arbitrale" dell'NDA sia considerata inapplicabile ai sensi della legge federale Ending Forced Arbitration Of Sexual Assault And Sexual Harassment Act del 2021 e della legge federale Speak Out Act.

La prima legge, che diventerà legge pubblica nel marzo 2022, "invalida gli accordi di arbitrato che precludono a una parte di intentare una causa in tribunale per aggressione o molestia sessuale, a scelta della parte che denuncia tale condotta", secondo quanto riportato sul sito web del Congresso.

Lo Speak Out Act è diventato legge pubblica nel dicembre 2022 e "vieta l'applicabilità in sede giudiziaria di una clausola di non divulgazione o di non dissociazione concordata prima dell'insorgere di una controversia che coinvolga aggressioni o molestie sessuali".

Il documento non accusa Woods di aggressione o molestia sessuale. In una scheda di copertura civile allegata alla causa di ottobre, l'avvocato della Herman ha indicato "no" quando gli è stato chiesto se il caso "comporta accuse di abusi sessuali".

Fonte: edition.cnn.com