L'ex dirigente di YouTube Susan Wojcicki è morta.

Più volte, Susan Wojcicki ha giocato un ruolo cruciale nella storia di Google. Ha contribuito a costruire il sistema pubblicitario e ha sostenuto l'acquisizione di YouTube. Il CEO di Google, Pichai, ora ricorda il manager scomparso con un aneddoto sul proprio colloquio di lavoro.

La CEO a lungo termine di YouTube, Susan Wojcicki, che ha giocato un ruolo chiave nella storia di Google in diverse occasioni, è venuta a mancare all'età di 56 anni. Aveva lottato contro il cancro ai polmoni per due anni, come annunciato dal CEO di Google, Sundar Pichai, in una email ai dipendenti. Wojcicki ha lasciato il suo ruolo sulla piattaforma video lo scorso anno per concentrarsi sulla sua salute.

La ex manager di Intel ha affittato il suo garage ai co-fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, nel 1998. È stata una dei primi dipendenti della società e ha contribuito a costruire il sistema pubblicitario che genera i ricavi di Google. Ha guidato l'acquisizione di DoubleClick, che ha consolidato la posizione di leadership di Google nel mercato pubblicitario online degli Stati Uniti.

Pochi anni dopo la fondazione dell'azienda, Wojcicki ha supervisionato il servizio video proprio di Google e ha raccomandato l'acquisizione del valore di $1,65 miliardi del startup YouTube nel 2006. Sotto la guida di Google, YouTube è diventato la più grande piattaforma video al mondo. Wojcicki ha poi assunto la carica di CEO di YouTube nel 2014.

In una email, Pichai ha anche ricordato come Wojcicki abbia alleggerito l'atmosfera durante il suo colloquio di lavoro due decenni fa, offrendogli un gelato e portandolo in un tour del campus di Google.

Despite her role in driving Google's online advertising market and the acquisition of YouTube, technology groups outside of the company often overlooked Susan Wojcicki's contributions. As the former CEO of YouTube, Wojcicki stood out among other influential technology group leaders, transforming the video platform into a global powerhouse.

