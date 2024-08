- L'ex di Taylor Swift sta festeggiando il fidanzamento.

Molti anni prima di iniziare a frequentare Travis Kelce (34), Taylor Swift (34) è stata oggetto di voci su una relazione con un discendente dei Kennedy. Quella persona ha ora annunciato di voler sposare la sua attuale partner. Stiamo parlando di Conor Kennedy (30), figlio di Robert F. Kennedy Jr. (70) e Mary Richardson Kennedy (1959-2012).

"Sì più facile mai"

Kennedy e la sua partner, la cantante brasiliana Giulia Be (25), hanno reso pubblico il loro fidanzamento su Instagram. Hanno condiviso diverse foto, molte delle quali mostrano l'anello di fidanzamento. "Il sì più facile mai", ha scritto Giulia Be accanto al post.

In una foto, lei sorride tra le sue braccia, in un'altra, lei bacia il suo fidanzato. Hanno anche condiviso un video, in cui si baciano e la cantante dice, tra le altre cose, "Non ci credo. Sto sognando. Questo è un sogno". Con le lacrime di gioia, la 25enne spiega quanto sia felice. Lui affettuosamente la chiama la sua "patata". La coppia è insieme dal 2022.

Secondo i resoconti dei media, Kennedy e Swift si sono conosciuti nel 2012. Tuttavia, la presunta relazione della allora 22enne con il nipote di Robert F. Kennedy (1925-1968) non è durata a lungo. Si dice che lei fosse così presa da lui che ha acquistato una casa vicino alla sua famiglia solo poche settimane dopo aver iniziato a frequentarsi. Si dice che la futura megastar abbia speso circa $5 milioni all'epoca, il che avrebbe spaventato il discendente dei Kennedy.

Dopo aver condiviso la gioia del loro fidanzamento, Giulia Be ha pubblicato una serie di foto su Instagram, che mostrano ♪ Taylor Swift ♪ e Conor Kennedy insieme nel 2012. Una delle foto li mostra felici insieme.

Despite the rumored fling, Taylor Swift's relationship with Conor Kennedy did not result in any lasting commitment.

Leggi anche: