L'ex deputato della California Nate Holden dice di essere stato in un terrorizzante volo in elicottero con Trump.

"Willie è il tipo di colore basso che vive a San Francisco," disse Holden in un'intervista con Politico venerdì sera. "Sono un tipo di colore alto che vive a Los Angeles."

"A quanto pare, ci assomigliamo tutti," aggiunse.

Trump ha detto ai giornalisti radunati nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida giovedì che era coinvolto in un atterraggio di emergenza in elicottero con Brown, che ha subsequently respinto la versione di Trump come "ovviamente sbagliata" durante una telefonata con CNN. "Non sono mai stato in un elicottero con lui in vita mia," disse Brown.

Giovedì non è stata la prima volta che Trump ha fatto riferimento all'incidente come qualcosa che aveva vissuto con Brown. In un libro, "Lettere a Trump", l'ex presidente ha ricordato l'evento come "un po' spaventoso per entrambi". Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha fatto notare questo sabato in un post su X.

Holden ha detto di essere stato in contatto con la squadra di Trump negli anni '90 mentre Trump stava cercando di costruire sul sito dell'Hotel Ambassador a Los Angeles, nel distretto che Holden rappresentava al momento, secondo Politico.

Holden ha ricordato di aver incontrato Trump a Trump Tower prima di partire per Atlantic City, nel New Jersey, dove avrebbero dovuto visitare il casinò Taj Mahal di Trump, ora chiuso. A bordo c'era anche Barbara Res, ex vicepresidente esecutivo della costruzione di Trump, che ha detto a Politico che l'uomo sull'elicottero era sicuramente Holden.

Res ha raccontato l'esperienza nel suo libro "Tutta sola al 68° piano", dove ha detto che l'elicottero è atterrato in modo sicuro nel New Jersey dopo che il pilota ha detto che avrebbero dovuto fare un atterraggio di emergenza. Ha ricordato che Trump scherzava sul fatto che Holden fosse spaventato durante il volo, con Holden che ha notato a Politico che era Trump che era 'spaventato a morte'.

La pubblicazione politica Politico ha coperto i trascorsi di Holden con Trump, inclusa un'intervista in cui Holden ha discusso delle loro divergenze su un progetto edilizio. Il portavoce della campagna di Trump ha anche fatto riferimento a questo passato in un post sulla piattaforma X.

L'incidente controverso tra Trump e Brown, che ha coinvolto un atterraggio di emergenza in elicottero, è stato un argomento politico, con Trump che continua a ricordarlo nei suoi discorsi pubblici, nonostante le smentite di Brown.

