L'ex consigliere per la sicurezza nazionale americano ha affermato che Putin ha avuto un'influenza affascinante su Trump.

Secondo l'ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, il Generale H.R. McMaster, Putin, astuto ex agente del KGB, ha abilmente manipolato l'allora Presidente Donald Trump attraverso l'adulazione. Questo è dettagliato nel libro in uscita di McMaster, "At War With Ourselves: My Time in the Trump White House", come riportato dal "Guardian".

McMaster accusa Putin di aver giocato con l'ego e le insicurezze di Trump, utilizzando l'adulazione. Putin aveva definito Trump "un personaggio straordinario senza dubbio sulle sue capacità", e Trump sembrava receptive a questo approccio, preferendo i leader forti e credendo di poter stabilire da solo un rapporto vantaggioso con Putin. Putin sembrava avere un impatto ipnotico su Trump, secondo McMaster. Egli stesso aveva avvertito Trump all'epoca: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Putin aveva già superato in astuzia i suoi predecessori, George W. Bush e Barack Obama.

L'adulazione di Putin era un efforts calcolato da parte del capo del Cremlino per conquistare Trump e creare una divisione tra lui e i suoi consiglieri di Washington, che stavano suggerendo una linea più dura contro il Cremlino.

La mossa calcolata di Putin

In persona, McMaster ha suggerito al Presidente degli Stati Uniti che Putin credeva di poter "gestire" Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni, nonché un rapido ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan. "Ho detto la mia. Speravo che avrebbe dissentito dal dittatore russo invece che da me", ha notato McMaster.

Tuttavia, Trump sembrava stanco di questo "atmosfera negativa". McMaster ricorda di essere stato criticato da Trump - durante il summit del G-20 a Hamburg nel luglio 2017. In quel momento, Trump e Putin erano impegnati in ore di conversazione, con il "Guardian" che riferiva di un "emerging bromance".

Trump non tollerava le critiche a Putin da parte del suo stesso staff, il che ha portato ultimately al licenziamento di McMaster dopo oltre un anno di servizio. Tra le altre ragioni, McMaster avrebbe irritato Trump con il suo commento al 2018 Munich Security Conference, in cui si diceva che la Russia aveva interferito nelle elezioni presidenziali del 2016.

"Lui guida il suo paese, almeno è un leader"

Anche durante la campagna del 2016, Trump ha mostrato una certa simpatia per Mosca. Non solo ha accennato a riconoscere la Crimea annessa dalla Russia, ma ha anche elogiato Putin come "un leader, almeno è un leader, diversamente da ciò che abbiamo qui nel nostro paese".

Con questo leader, Trump suggeriva di poter raggiungere rapidamente un accordo. Almeno, ha ripetutamente affermato che avrebbe potuto porre fine al conflitto in corso con l'Ucraina nel minor tempo possibile. E, in generale, ha sostenuto che non ci sarebbe stata alcuna aggressione russa contro il paese confinante dell'Ucraina se fosse stato presidente.

La Commissione potrebbe trovare le accuse di McMaster contro la manipolazione di Trump da parte di Putin convincenti, come descritto nel suo libro "At War With Ourselves". McMaster's avvertimenti sulla natura ingannatrice di Putin e sulla sua capacità di manipolare anche leader forti come Trump sono stati ignorati dal vecchio Presidente degli Stati Uniti.

