L'ex cestista All-American Tiffany Jackson muore di cancro al seno a 37 anni, secondo l'università

Jody Conradt, che ha allenato la Jackson a Texas tra il 2003 e il 2007, ha reso omaggio nel comunicato dell'università: "Tiffany ha avuto una grande carriera ed è stata una giocatrice d'impatto.

"Era riconosciuta per il suo gioco a tutto tondo e per il fatto che era tremendamente mobile e poteva giocare in più posizioni. Era amata dai compagni di squadra e condividiamo la tristezza per la sua scomparsa".

Anche l'attuale allenatore delle Longhorns, Vic Schaefer, è stato citato nel comunicato: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Tiffany Jackson, una delle più grandi giocatrici nella storia della pallacanestro femminile del Texas.

"Dai tempi in cui giocava per la DFW Elite a quelli in cui giocava per l'Università del Texas, Tiffany ha significato molto per tante persone in questo grande Stato del Texas. Molti sentiranno la sua mancanza. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia".

L'attuale giocatrice delle Los Angeles Sparks e prima scelta assoluta del 2014 Chiney Ogwumike ha condiviso le sue condoglianze in un post su Twitter, sottolineando l'impatto che la Jackson ha avuto sulla sua carriera.

"Una delle prime partite di basket al college a cui io e le mie sorelle siamo andate è stata all'Università del Texas... e Tiffany Jackson ha immediatamente ispirato tutti", ha detto Ogwumike.

"Che la sua anima riposi in pace, mandando un abbraccio alla sua famiglia".

La Jackson è stata tre volte All-American durante i suoi quattro anni con i Longhorns e la quinta scelta assoluta nel draft della Women's National Basketball Association (WNBA) del 2007.

La nativa del Texas ha trascorso nove stagioni nella WNBA tra il 2007 e il 2018 in tre franchigie: le New York Liberty, le ex Tulsa Shock e le Los Angeles Sparks, dove si è ritirata nel maggio 2018.

Alla Jackson è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno al terzo stadio nel settembre 2015, mentre era membro delle Shock. Si è sottoposta a un trattamento di successo ed è tornata al professionismo in Israele prima di firmare con le Sparks nel febbraio 2017, culminando un ritorno straordinario.

Jackson è stata annunciata come capo allenatore della squadra di basket femminile del Wiley College nell'aprile del 2022, dopo aver trascorso quattro anni come assistente nel programma texano.

