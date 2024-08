- L'ex CEO di YouTube Susan Wojcicki è morta all'età di 56 anni.

L'ex CEO di YouTube Susan Wojcicki è venuta a mancare all'età di 56 anni, come annunciato dal marito su Facebook. Wojcicki aveva lottato contro il cancro ai polmoni per gli ultimi due anni.

"Con profondo dolore, devo comunicare la scomparsa di Susan Wojcicki. Mia moglie amatissima per 26 anni e madre dei nostri cinque figli ci ha lasciati oggi," ha scritto Dennis Troper nel suo post su Facebook. Ha inoltre condiviso alcune foto commoventi della moglie e della famiglia.

La famiglia ha subito un'altra perdita solo pochi mesi fa

Questa è la seconda tragedia che colpisce la famiglia in pochi mesi. All'inizio di quest'anno, il loro figlio Marco è morto improvvisamente. Il 19enne è stato trovato privo di conoscenza e successivamente dichiarato morto. La causa del decesso è stata determinata essere un' "intossicazione acuta da sostanze stupefacenti combinate", secondo l'ufficio del medico legale, come riportato dalla rivista statunitense "People".

Per suo marito, Wojcicki era "non solo la mia migliore amica e compagna di vita, ma anche una mente brillante, una madre amorevole e un'amica per molte persone". Troper e la sua famiglia sono "devastati ma grati per il tempo trascorso con lei. Vi preghiamo di tenerci nella vostra mente e nel vostro cuore mentre affrontiamo questo momento difficile."

Il CEO di Google definisce Susan Wojcicki "il cuore della storia di Google"

Anche il CEO di Google Sundar Pichai ha espresso le sue condoglianze sulla piattaforma social X, definendo Wojcicki "il cuore della storia di Google". "Ha plasmato la storia di Google in modo profondo," scrive Pichai. "Era una persona incredibile, leader e amica che ha avuto un impatto enorme sul mondo, e sono uno dei tanti dipendenti di Google che sono migliori per averla conosciuta. Ci mancherà tantissimo."

Wojcicki ha servito come CEO della controllata di Google YouTube per nove anni. Lo scorso anno, ha annunciato il suo pensionamento dal ruolo di leader per concentrarsi sulla sua famiglia, salute e progetti personali.

"Durante il suo mandato come CEO di YouTube, Susan Wojcicki ha apportato contributi significativi alla piattaforma, supervisionandone la crescita e l'evoluzione." Nonostante si sia dimessa lo scorso anno per concentrarsi sulla sua famiglia e salute, "YouTube rimane un testimone della sua visione e leadership."

