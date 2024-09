L'ex CEO di Volkswagen Diess afferma che il piano di risparmio dei costi dell'azienda serve come violazione necessaria dei tabù sociali.

Il costruttore di automobili in difficoltà aveva effettivamente accantonato il cosiddetto Contratto di Lavoro Avanzato per la sicurezza dell'impiego entro la fine dell'anno, che aveva precedentemente bloccato i licenziamenti fino al 2029. Secondo il direttore delle risorse umane del marchio principale VW, Gunnar Kilian, l'organizzazione è stata costretta a prendere questa decisione a causa delle attuali difficoltà finanziarie. Dopo una fase di transizione, i licenziamenti potrebbero essere implementati a partire dal luglio 2025 se non viene trovata una soluzione alternativa.

Da quando ha rejoint VW, Diess aveva sostenuto questa azione, ha detto. All'epoca, era "forse prematuro" per i tagli, poiché molte persone argomentavano che l'azienda stava prosperando. Tuttavia, i risultati attuali mostrano che le prestazioni del marchio VW sono "scadenti", ha detto Diess. "La produttività di molti siti VW in Germania non corrisponde ai costi salariali elevati e l'ottimizzazione amministrativa offre un grande potenziale", ha aggiunto. Il Primo Ministro della Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD) aveva affermato che Volkswagen doveva rimettersi in sesto. "Assolutamente corretto. L'azienda diventerà anche più efficiente ed efficace di conseguenza", ha concluso Diess.

Diess è fiducioso riguardo alla forza lavoro di Volkswagen. "Oliver Blume sta facendo un lavoro eccezionale - e l'intero team Volkswagen", ha lodato, facendo riferimento al CEO di Volkswagen. Blume sta gestendo la riorganizzazione "con mano ferma" e ha "buone possibilità di riuscire in questo compito", ha commentato Diess.

La settimana scorsa, la direzione del marchio principale VW all'interno del Gruppo Volkswagen ha annunciato una strategia di taglio dei costi più rigorosa, non escludendo più la chiusura degli stabilimenti e i licenziamenti. Martedì, hanno annunciato la cancellazione di un totale di sei contratti di lavoro entro la fine dell'anno. Il sindacato IG Metall ha quindi etichettato questo come un "attacco storico condiviso all'accordo industriale".

