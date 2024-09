- L'ex capo della VW Winterkorn dichiara: "Non sono un esperto di depurazione delle emissioni di scarico"

Circa un decennio dopo la scoperta delle manipolazioni sui valori delle emissioni dei veicoli diesel da parte di Volkswagen, il CEO a lungo in carica del più grande costruttore automobilistico tedesco si presenta al cospetto del tribunale del Regional Court di Brunswick:

"Vorrei iniziare dicendo che questo processo davanti a un tribunale penale ha un grande impatto su di me," esprime Martin Winterkorn nel secondo giorno del suo processo nel caso diesel. Aveva dedicato "quasi tutta la sua vita professionale" al gruppo Volkswagen, trasformandolo in "una delle compagnie automobilistiche più di successo a livello globale" prima di andarsene. Attualmente, si trova accusato in tribunale, qualcosa che egli nega categoricamente.

Aveva assunto volontariamente la responsabilità effettuando un pagamento a VW nel 2021. "Tuttavia, trovo difficile credere che io sia accusato di reati penali, come sta implicando l'Ufficio del Procuratore di Brunswick con le sue accuse," afferma l'ex CEO di VW. Winterkorn è sospettato di frode commerciale, falsa testimonianza e manipolazione del mercato, tutti legati alla manipolazione dei dati delle emissioni dei veicoli Volkswagen in Europa e negli Stati Uniti tra il 2006 e il 2015.

Winterkorn "non aveva compreso" i problemi tecnici

La seconda giornata del processo a Winterkorn è meno affollata, ma le aule del tribunale sono ancora animate da presenti. Winterkorn, vestito con un completo nero e cravatta bordeaux, sorride a un ufficiale del tribunale e annuisce al pubblico ministero prima di raccogliere i suoi documenti. Il giorno precedente, le tre accuse contro Winterkorn erano state lette per ore.

Winterkorn pronuncia la sua dichiarazione con un tono fermo. Espone la sua carriera, le sue posizioni e le responsabilità ad esse associate, compreso il ruolo di CEO di VW dal 2007 al 2015. Sottolinea che il suo ruolo era principalmente strategico e che non era suo compito affrontare personalmente i problemi tecnici o i problemi che riguardavano i veicoli venduti anni prima in un mercato specifico.

Spiega la complessa struttura del gruppo Volkswagen, progettata per tenere lontano dai consigli di amministrazione i problemi quotidiani. "Tuttavia, c'è un obbligo di fornire relazioni dettagliate e veritiere ai superiori, in particolare al consiglio di amministrazione," spiega Winterkorn. Solo quando ricevono tali informazioni possono prendere "decisioni informate e appropriate." Winterkorn cerca di chiarire perché le informazioni manipolate sulle emissioni potrebbero non averlo raggiunto così presto come sostiene l'accusa.

In seguito, quando si discute delle accuse specifiche, Winterkorn ammette: "All'epoca non avevo compreso appieno le sfide tecniche." Sottolinea di non essere "un ingegnere motoristico, un esperto di purificazione dei gas di scarico o un esperto di software in grado di gestire il controllo del motore e del sistema di scarico." Per comprendere il funzionamento di questo software, avrebbe avuto bisogno di spiegazioni tecniche dai specialisti, che non aveva ricevuto in quel momento.

La Germania è rimasta la sua casa dal 2020

Winterkorn parla sobriamente, prendendo pause per bere acqua e schiarirsi la gola, ma la sua voce rimane ferma. Tuttavia, sembra turbato dalle accuse negli Stati Uniti. Nel 2020, le autorità statunitensi avevano emesso un mandato di arresto contro di lui. "Questo mi ha colpito perché non vedo possibilità di difendermi efficacemente dalle accuse sollevate in Germania dagli Stati Uniti," ammette Winterkorn. Avrebbe potuto farlo solo davanti a un tribunale americano. "Da allora, non ho lasciato la Germania."

Esprime anche emozioni riguardo alle accuse dei soci che si sentono ingannati da lui. "L'accusa del pubblico ministero che, in qualità di CEO, non ho preso misure sufficienti, ho ingannato i clienti e gli azionisti e così mi sono reso criminalmente responsabile, mi colpisce profondamente alla fine della mia carriera," afferma Winterkorn. Questo non era l'atteggiamento che aveva mantenuto come capo di Audi e Volkswagen. Se avesse saputo degli eventi prima, "non avrei esitato a intervenire e chiarire la situazione," afferma Winterkorn.

Winterkorn respinge anche le accuse di manipolazione del mercato e falsa testimonianza. Si sente indignato per come è stato trattato durante l'indagine della commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco. "Sono stato interrogato per quasi due ore," dice Winterkorn. "Più volte hanno tentato di interrogarmi su argomenti sui quali avevo già dichiarato che avrei mantenuto il silenzio." Aveva la scelta di rimanere in silenzio, ma non lo ha fatto, ritenendolo inappropriato.

Gli avvocati difensori di Winterkorn, Caroline Hey e Kersten von Schenck, si alternano nel parlare a suo nome. Per le conclusioni, Winterkorn torna alla sbarra. Prima delle dichiarazioni di Winterkorn, i suoi avvocati avevano fatto una dichiarazione, definendo l'indictment "confuso e drammatico" e criticando l'ufficio del procuratore per aver presentato poco prove a sostegno delle loro affermazioni. Il giudice aveva spiegato all'inizio che si erano svolte discussioni su una possibile patteggiamento dopo il primo giorno del processo, ma non si è materializzato.

Il processo continuerà il 12 settembre. È prevista l'interrogazione di Bernd Gottweis, l'ex capo del Comitato per la Sicurezza dei Prodotti di Volkswagen. Sono previsti in totale 89 giorni di processo. In caso di condanna, Winterkorn potrebbe affrontare una pena detentiva massima di dieci anni.

Durante il suo processo, Winterkorn menziona la sua relazione a lungo termine con Volkswagen, dicendo: "Ho dedicato quasi tutta la mia vita professionale al gruppo Volkswagen, trasformandolo in una delle compagnie automobilistiche più di successo a livello globale prima di andarmene." In seguito, quando si discute delle accuse specifiche, ammette: "All'epoca non avevo compreso appieno le sfide tecniche. Non sono un ingegnere motoristico, un esperto di purificazione dei gas di scarico o un esperto di software in grado di gestire il controllo del motore e del sistema di scarico." Queste frasi contengono la parola 'VW' e fanno riferimento all'ex CEO e il suo coinvolgimento con l'azienda.

Leggi anche: