- L'ex capo della VW, Diess, elogia la frugalità di Blum.

Il precedente CEO di VW Herbert Diess sta manifestando il suo sostegno all'approccio fresco del suo successore Oliver Blume alla Volkswagen. I severi tagli annunciati da VW sono necessari, ha dichiarato Diess in due interviste con le pubblicazioni "Stern" e "Wirtschaftswoche". Il gigante dell'automobile europeo deve stringere la cinghia, aumentare la produttività e migliorare l'efficienza. "Questi sono problemi che sono stati rimandati da tempo", ha detto Diess a "Stern".

La Volkswagen ha dichiarato all'inizio di settembre che avrebbe stretto la cinghia nel suo marchio di punta, VW. Licenziamenti e persino chiusure di stabilimenti non sono più fuori questione. La garanzia di sicurezza del lavoro che era in vigore da 30 anni è stata abolita. "Questo è un nuovo scenario per VW, addirittura un tabù", ha confessato Diess a "Wirtschaftswoche". Diess ha servito come CEO fino ad agosto 2022. "La Volkswagen sta attraversando un momento difficile, ma che alla fine beneficerà dell'azienda". Poiché la produttività della maggior parte degli stabilimenti tedeschi di VW non è sufficiente a compensare i costi del lavoro elevati.

Complimenti per Oliver Blume

Diess aveva precedentemente menzionato 30.000 possibili perdite di lavoro nel marchio di punta e aveva ricevuto critiche da tutte le parti. "Forse era prematuro", ha detto ora ripensandoci. "Ho fatto ciò che potevo".

Ha espresso il suo sostegno al suo successore Oliver Blume. "Olli Blume sta facendo un lavoro eccellente". È appropriato che il CEO si stia occupando di questi problemi ora. "Blume sta gestendo la situazione in modo molto calmo". Diess ha riconosciuto criticamente: "Ha sicuramente una migliore possibilità di gestire questo compito". A differenza di Diess, che proveniva da BMW, Blume è originario della regione di Braunschweig. "E per essere onesti, è anche molto più accessibile di me". Diess ha spesso avuto scontri con il potente consiglio di fabbrica di VW durante il suo mandato.

La Germania, essendo la patria della Volkswagen, è significativamente influenzata dalle decisioni dell'azienda. Diess riconosce che Blume, essendo originario di Braunschweig, potrebbe avere un compito più facile nel gestire le complessità del potente consiglio di fabbrica in Germania.

