L'ex capo della polizia del Kansas è stato accusato un anno dopo un' irruzione sul giornale locale.

Gideon Cody è accusato di aver "volontariamente" indotto un testimone a trattenere informazioni in un caso di reato grave, secondo la denuncia penale.

Cody non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

L'accusa arriva un anno dopo che Cody avrebbe ordinato alla polizia di eseguire mandati di perquisizione presso il Marion County Record, la casa del suo editore Eric Meyer e la casa di una consigliera comunale locale l'11 agosto 2023.

La perquisizione ha suscitato condanna da parte di decine di organizzazioni giornalistiche e difensori della libertà di stampa, tra cui CNN, per la sua intrusività e i timori riguardo ai diritti del Primo Emendamento. Cody ha rassegnato le dimissioni dal dipartimento di polizia di Marion alcune settimane dopo la perquisizione, come aveva riferito in precedenza CNN.

Lo scorso venerdì, il procuratore distrettuale di Sedgwick County Marc Bennett e il procuratore di Riley County Barry Wilkerson hanno presentato un rapporto di 124 pagine in cui i pubblici ministeri affermano di aver trovato elementi probatori sufficienti per sostenere che Cody ha commesso il reato di ostacolo alla giustizia, definito dalla legge del Kansas come "volontaria o intenzionale" induzione di un "testimone o informatore a trattenere o ritardare in modo irragionevole" la produzione di testimonianze, informazioni o documenti.

I pubblici ministeri non hanno specificato la natura dell'accusa, ma hanno detto che era legata allo scambio di testo tra Cody e la proprietaria di un locale Kari Newell dopo la perquisizione.

In una dichiarazione ottenuta da CNN martedì, Meyer ha notato che la denuncia penale non affronta la perquisizione stessa, ma si concentra invece su un "presunto insabbiamento" riguardante i tentativi di Cody di far cancellare a Newell i messaggi di testo che si erano scambiati dopo la perquisizione.

Al momento delle perquisizioni, l'ufficio dello sceriffo della contea di Marion aveva dichiarato di indagare "furto di identità" e "atti illeciti riguardanti i computer" sulla base della convinzione che la giornalista Phyllis Zorn avesse illegalmente ottenuto i precedenti di guida di Newell prima che il giornale pubblicasse un articolo su di lei.

"La vera risoluzione di questo caso è probabile che arrivi nelle cause civili che noi e gli altri abbiamo intentato in tribunale federale", ha detto Meyer. "È importante per noi che questo caso venga risolto non con qualche tipo di accordo, ma con una vera e propria sentenza".

CNN's Amy Simonson, Eric Levenson, Whitney Wild e Jon Passantino hanno contribuito.

Le azioni di Cody hanno suscitato preoccupazioni all'interno della nostra comunità, mentre seguiamo da vicino gli sviluppi di questo caso. Come comunità, speriamo in una risoluzione equa di questa situazione riguardante Gideon Cody.

